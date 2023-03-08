Чоловіка засудили до 2 років в'язниці за продаж календарів з каченятами

26-річного таїландця Наратхорна Чотманконгсіна було засуджено до двох років ув’язнення за продаж у соцмережі календарів із сатиричними карикатурами жовтих качок, які, на думку суду, висміювали монарха країни.

Про це повідомила правозахисна група Thai Lawyers for Human Rights.

Кримінальний суд столиці Таїланду Бангкока постановив, що календар на 2021 рік із зображеннями жовтих качок висміює короля Таїланду Маха Ваджиралонгкорна, що принижує його репутацію.

Наратхорна Чотманконгсіна було звинувачено згідно з таїландським законом про образу величності, який передбачає від 3 до 15 років позбавлення волі за образу короля, королеви, його спадкоємця чи регента.

Жовті гумові качки свого часу були символом продемократичного протестного руху в Таїланді.

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Криміналізація фотографій каченят – нове розширення змісту закону. Під час протестів протестувальники приносили гігантських надувних качок, щоб додати елемент веселощів і глузування до жорсткої тактики, яку використовувала влада для придушення руху. Тоді каченята не вважалися формою сатири на монархію.

Однак, суд оголосив, що шість ілюстрацій у календарі були зроблені, щоб висміяти короля.

Група правової допомоги повідомила, що 26-річному обвинуваченому, якого вона ідентифікувала на прізвисько Тон Май, скоротили термін ув'язнення до двох років, оскільки він співпрацював із судом.

У середу, 8 березня, Human Rights Watch оприлюднила заяву, в якій закликала владу Таїланду “скасувати вирок і негайно звільнити Наратхорна Чотманконгсіна”.

“Звинувачення та трирічний вирок чоловікові за продаж сатиричних календарів свідчить про те, що влада Таїланду зараз намагається карати будь-яку діяльність, яка, на її думку, ображає монархію”, — сказала Елейн Пірсон, директор Human Rights Watch з Азії, наголосивши, що Таїланд все більше віддаляється від того, щоб стати демократією, яка поважає права.

Закон про злочини проти величності у Таїланді давно викликав критику за його жорсткість.

Нагадаємо, монахи буддійського храму в провінції Таїланду Пхетчабун не пройшли тест на наркотики, після чого їх усунули від служінь.

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