Чоловіка засудили до 60 років ув'язнення за злочини проти дітей: що він накоїв

Багато з потерпілих сказали, що чоловік зруйнував їхні життя.

У США суд виніс вирок у вигляді 60 років ув’язнення музиканту Джейсону Кайлу Кербі зі штату Техас, звинуваченому у створенні незаконних зображень і відео дітей за допомогою прихованих камер у його будинку.

Про це повідомляє Yahoo із посиланням на KTAB Abilеne.

Кербі привернув увагу ФБР влітку 2023 року, коли департамент поліції Вісконсина попередив бюро про причетність чоловіка до справи про розповсюдження дитячої порнографії. Через ордер на обшук і арешт ФБР взяло Кербі під варту в його будинку в Абіліні 28 серпня.

Чоловік зізнався ФБР, що мав приховані камери у своєму будинку та ванній кімнаті, щоб завантажувати фото та відео своєї дружини на різні платформи для вуаєристів у соцмережах без її відома. Кербі також зізнався, що робив незаконні фото та відео дитини за допомогою "прихованих камер, які він розміщував у вентиляційних отворах, електричних розетках і USB-зарядному пристрої, який він придбав на Amazon".

Крім того, у судових документах міститься зізнання Кербі в сексуальному насильстві над цією дитиною протягом кількох років.

ФБР висунуло музикантові звинувачення у отриманні та розповсюдженні дитячої порнографії, володінні дитячим порно та в його виготовленні. Чоловіка взяли під варту без застави, оскільки був ризик його втечі.

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У жовтні минулого року у справі Кербі були висунуті додаткові звинувачення: розповсюдження дитячої порнографії, отримання дитячого порно, володіння дитячим порно за участю неповнолітнього, перевезення дитячого порно, виробництво дитячого порно (2 пункти) та розповсюдження контрольованої речовини з наміром вчинити насильницький злочин.

В окружному суді США в Абіліні 10 червня Кербі засудили до 60 років перебування у федеральній в'язниці. За словами судді, якщо злочинець коли-небудь звільниться, то пробуде решту свого життя в Національному реєстрі сексуальних злочинців.

Кільком постраждалим знадобилося більше години, щоб прочитати свої заяви про вплив Кербі на його жертви. Багато з потерпілих сказали, що чоловік зруйнував їхні життя, і що вони ніколи не зможуть уникнути нових людей у даркнеті, які знайдуть незаконні фото та відео, на яких постраждалі були дітьми.

До слова, раніше стало відомо, що чоловік з Норвегії протягом кількох місяців спілкувався з моделлю на OnlyFans та регулярно купував у неї інтимні фото, аж поки не з’ясувалося, що дівчина – його донька.

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