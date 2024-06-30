Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за те, що заморив голодом 6-річного сина – деталі жахливої історії

28-річного жителя США винним у вбивстві його 6-річного сина, який помер від недоїдання.

У США суд визнав 28-річного Ентоні Мартінеса винним у вбивстві його 6-річного сина, який помер від голоду.

Про це пише АР.

У березні 2020 року працівники екстреної служби, які приїхали на виклик бабусі 6-річного Дешона, виявили хлопчика мертвим. Дитина важила усього 8,1 кілограма.

За інформацією слідтсва, загиблий хлопчик протягом місяця був замкнений у крихітній шафі спальні по 16 годин на день зі своїм старшим братом у покарання за крадіжку їжі вдома вночі, коли їхні батьки спали. Мартінес також зізнався, що сидів біля шафи під час гри у відеоігри, щоб гарантувати, що хлопці не вилізут.

Брат померлої дитини вижив. Його доставили в лікарню, де він одужав після майже трьох тижнів лікування. Сестри віком 2 та 4 років були здоровими.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок жінці, яка заморила голодом свого сина. Розгляд справи тривав 4 роки.

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