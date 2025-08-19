ТСН у соціальних мережах

Світ
126
2 хв

Чоловіка засудили на сім років, але майже одразу звільнили: офіс шерифа повідомив про "помилку"

Чоловіка засудили за домашнє насильство, але забули внести вирок суду до його особової справи у в’язниці.

Ірина Ігнатова
Трой Дугас

Трой Дугас мав відсидіти сім років за домашнє насильство

Влада Техасу веде пошуки 36-річного чоловіка, якого, за їхніми словами, «помилково» випустили на волю саме тоді, коли він мав розпочати відбування семирічного ув’язнення. Цей випадок стався у в’язниці округу Гарріс.

Про це пише BBC News.

Троя Дугаса засудили до семи років ув’язнення за домашнє насильство та ухилення від арешту. За інформацією Newsweek, ці вироки були винесені у справах, що розглядалися в округах Форт-Бенд та Бразорія. Попри це, Дугаса, який від четверга перебував у в’язниці округу Гарріс за іншими звинуваченнями, які згодом були зняті, випустили на волю в неділю.

Заяву про «помилкове звільнення» зробило управління шерифа округу Гарріс. Представники відомства розпочали «ретельне розслідування», щоб з’ясувати причини інциденту. Попередня перевірка виявила, що співробітники установи, ймовірно, неправильно задокументували вирок у справі чоловіка, і замість того, щоб передати його до федеральної в’язниці, вирішили, що він підлягав звільненню.

Гьюстонські ЗМІ написали, що в окружній в’язниці не помітили відсутності Дугаса до ранку понеділка, коли проводили звірку списків осіб, яких мали перевести до в’язниці штату.

Цей випадок став особливо парадоксальним: чоловіка розшукують як утікача, хоча він сам не вчиняв втечу. Управління шерифа округу Гарріс закликало громадськості допомогти у розшуку в’язня. На сторінці офісу в соціальних мережах було опубліковано фото Дугаса з його описом.

«Будь ласка, зверніть увагу на 36-річного Троя Дугаса. Помічники шерифа розшукують Дугаса після того, як його помилково звільнили з в’язниці в неділю о 16:30. Будь ласка, зателефонуйте 911, щоб повідомити про виявлення. Дугас мав розпочати відбування 5-річного терміну ув’язнення у штаті за напад на члена сім’ї в окрузі Форт-Бенд та 2-річного терміну за ухилення від арешту в окрузі Бразорія. Він темношкірий чоловік, вага 98 кг, зріст 195 см», — йдеться у дописі.

За інформацією Fox 26 Houston, цей інцидент не є першим подібним випадком у в’язниці округу Гарріс. Раніше цього року з-під варти помилково звільнили чоловіка, заарештованого за звинуваченням у вбивстві, після того, як його переплутали з іншою людиною з таким самим ім’ям. Щоправда, той в’язень самостійно здався владі всього через добу перебування на волі.

