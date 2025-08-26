Чоловіка затримали через жарт в аеропорту: що він сказав і як поплатився

У Польщі чоловік поплатився через жарт / © Freepik

У Варшаві затримали чоловіка, який в аеропорту пожартував про «бомбу в багажі».

Про це пише польське видання wiadomosci.onet.pl.

Дивна подія сталася сьогодні, 26 серпня, вранці в аеропорту імені Шопена у Варшаві. Співробітник служби безпеки в аеропорту запитав пасажира про наявність небезпечних предметів та почув відповідь: «У мене є бомба». Чоловік, громадянин Республіки Польща, через деякий час пояснив, що це була лише спроба пожартувати. Як було встановлено, він не був пасажиром. Багаж, в якому нібито знаходилася бомба, належав його неповнолітній дочці, яка летіла з супроводом до Люксембургу.

Відразу після повідомлення чоловік разом із дочкою були ізольовані від інших пасажирів. Прикордонники, діючи відповідно до процедур, провели їх особистий огляд та детальну перевірку багажу. Ніяких небезпечних предметів у ньому не виявили.

Спочатку дівчинку не хотіли пускати на рейс, проте згодом все ж їй дозволили сісти на літак. Чоловік ж сплатив 500 злотих (приблизно 5560 грн) штрафу.

