Чоловіка знайшли в квартирі з відкушеним пенісом: серед підозрюваних маленький собака

Його дружини на той момент не було вдома.

У Німеччині знайшли чоловіка в його квартирі із відкушеним пенісом. Поліція вважає, що винуватцем міг бути його "собака розміром з джек-рассел-тер'єра".

Про це пише WDR.

Сусіди зателефонували до поліції у Херні, місті у Північному Рейні-Вестфалії, у вівторок, 27 лютого. Коли офіцери прибули до будинку близько другої години ночі, вони почули всередині стогін.

Увірвавшись всередину, правоохоронці виявили 66-річного домовласника у критичному стані без геніталій та доставили його до лікарні. Він втратив так багато крові, що його життя було в небезпеці.

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Наразі чоловік перебуває у штучній комі, тому поліція досі не знає, що саме сталося. Вони сподіваються отримати звістку від жертви, коли він прокинеться.

Оскільки ні пеніса, ні знаряддя вбивства у квартирі виявлено не було, не виключено, що собака міг з'їсти геніталії. Пес був у помешканні, коли прибула поліція. Втім, копи припускають, що це міг бути нещасний випадок на сексуальному ґрунті чи злочин. BILD повідомило, що, наскільки відомо, дружини чоловіка на той момент не було вдома.

Розглядаються звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, поліція викликає свідків.

Нагадаємо, жінка на побаченні встромила ножиці у пеніс хлопця, дізнавшись, скільки він мав коханок. Вони відпочивали у вуличному кафе, коли вона торкнулася делікатної теми.

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