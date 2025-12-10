- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1637
- Час на прочитання
- 2 хв
Моторошна смерть фіналістки "Міс Швейцарія" — що каже підозрюваний у її вбивстві чоловік (фото)
У Швейцарії чоловіка звинуватили в жорстокому вбивстві моделі Кристини Йоксимович, фіналістки «Міс Швейцарія». Прокуратура розкрила деталі злочину.
У Швейцарії 41-річного чоловіка, відомого під псевдонімом Томас (відповідно до швейцарських законів про приватність), звинуватили у вбивстві та жорстокому знищенні тіла його дружини — моделі й фіналістки конкурсу «Міс Швейцарія» Кристини Йоксимович.
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на прокуратуру Базель-Ланду.
Тіло 42-річної моделі знайшли 13 лютого 2024 року в будинку подружжя у місті Біннінген біля Базеля. Там також проживали їхні двоє малолітніх дітей.
Що встановили слідчі
За результатами судово-медичної експертизи саме удушення стало причиною смерті: на шиї виявили «червонуватий слід від стискання». Перед смертю жінка зазнала численних ударів: на тілі були рани й синці, а частина волосся — відсутня.
«Після вбивства, за версією прокурорів, Томас розчленував тіло електролобзиком, ножем і садовими ножицями, перед цим зламавши тазові суглоби та відокремивши голову», — йдеться у матеріалі справи.
Дослідження показало, що він ретельно видалив матку — це був єдиний орган, вилучений з тіла. Частину решток, як стверджують слідчі, подрібнив у промисловому блендері та розчинив у хімічному розчині.
Під час цього процесу чоловік дивився відео на YouTube на телефоні. В будинку знайшли фрагменти шкіри, м’язів і кісток.
Версія підозрюваного
Томас визнав, що вбив дружину, але заявляє, що це був самозахист. За його словами, перед трагедією між ними сталася «позитивна розмова», після чого Кристина нібито напала на нього з ножем.
Спочатку він взагалі заперечував участь у вбивстві, стверджуючи, що «знайшов дружину мертвою».
Суд назвав таку версію недостовірною, вказавши, що планомірне та тривале знищення тіла, використання інструментів і спроби приховати сліди злочину несумісні з поясненнями про «паніку» чи «шок». Експерти також заявили, що «ретельне видалення матки» може свідчити про психічний розлад.
Можливий мотив
За даними місцевих видань, які посилаються на свідчення знайомих з родиною людей, Кристина планувала розлучення та боялася свого чоловіка.
Знайомі родини повідомили, що стосунки подружжя перебували «у кризі протягом місяців», а поліція раніше приїжджала на виклики щодо домашнього насильства.
Водночас сам Томас заявив, що його нібито охопив страх втратити дітей, будинок і компанію, через що він «не контролював себе» та вбив дружину.
Наразі дата суду не призначена.
