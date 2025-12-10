Вбивство моделі Христини Йоксімович — що відомо про справу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Швейцарії 41-річного чоловіка, відомого під псевдонімом Томас (відповідно до швейцарських законів про приватність), звинуватили у вбивстві та жорстокому знищенні тіла його дружини — моделі й фіналістки конкурсу «Міс Швейцарія» Кристини Йоксимович.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на прокуратуру Базель-Ланду.

Тіло 42-річної моделі знайшли 13 лютого 2024 року в будинку подружжя у місті Біннінген біля Базеля. Там також проживали їхні двоє малолітніх дітей.

Реклама

Весілля Кристини Йоксимович і Томаса / © Фото з відкритих джерел

Що встановили слідчі

За результатами судово-медичної експертизи саме удушення стало причиною смерті: на шиї виявили «червонуватий слід від стискання». Перед смертю жінка зазнала численних ударів: на тілі були рани й синці, а частина волосся — відсутня.

«Після вбивства, за версією прокурорів, Томас розчленував тіло електролобзиком, ножем і садовими ножицями, перед цим зламавши тазові суглоби та відокремивши голову», — йдеться у матеріалі справи.

Дослідження показало, що він ретельно видалив матку — це був єдиний орган, вилучений з тіла. Частину решток, як стверджують слідчі, подрібнив у промисловому блендері та розчинив у хімічному розчині.

Під час цього процесу чоловік дивився відео на YouTube на телефоні. В будинку знайшли фрагменти шкіри, м’язів і кісток.

Реклама

Версія підозрюваного

Томас визнав, що вбив дружину, але заявляє, що це був самозахист. За його словами, перед трагедією між ними сталася «позитивна розмова», після чого Кристина нібито напала на нього з ножем.

Спочатку він взагалі заперечував участь у вбивстві, стверджуючи, що «знайшов дружину мертвою».

Суд назвав таку версію недостовірною, вказавши, що планомірне та тривале знищення тіла, використання інструментів і спроби приховати сліди злочину несумісні з поясненнями про «паніку» чи «шок». Експерти також заявили, що «ретельне видалення матки» може свідчити про психічний розлад.

Можливий мотив

За даними місцевих видань, які посилаються на свідчення знайомих з родиною людей, Кристина планувала розлучення та боялася свого чоловіка.

Реклама

Знайомі родини повідомили, що стосунки подружжя перебували «у кризі протягом місяців», а поліція раніше приїжджала на виклики щодо домашнього насильства.

Водночас сам Томас заявив, що його нібито охопив страх втратити дітей, будинок і компанію, через що він «не контролював себе» та вбив дружину.

Наразі дата суду не призначена.

Тим часом в Україні виявили у квартирі на вулиці Лесі Українки в Києві з ножовими пораненнями 41-річного сина першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Наразі це розслідують як умисне вбивство з додатковою позначкою «самогубство».