Чоловіки влаштували різанину через статеві ограни своїх дружин: що сталося (фото)

Вони були знайомі декілька днів.
У Таїланді двоє працівників ферми влаштували бійку з ножами через статеві органи своїх дружин.
Про це повідомляє Need To Know.
Обидва чоловіки – Наян та Нонг – почали працювати на качиній фермі в районі Муанг Чачоенгсао, розташованому неподалік від Бангкока, лише за три дні до бійки.
Їхній колега Джой розповів, що вони щовечора збиралися, щоб випити і поспілкуватися. Втім, цього разу Наян та Нонг запекло сперечалися про те, чия дружина має найкрасивішу вагіну. Суперечка швидко переросла в жорстоку бійку з ножами.
Джой пригадав, що він вийшов до туалету і почув крики. Потім він побачив Наяна, який біг за допомогою, та як 35-річний Нонг швидко збирав свої речі зі свого намету, перш ніж втекти з ферми.
Поліція, яка прибула на місце події, виявила 48-річного Наяна з численними ножовими пораненнями. У нього було частково відрізане ліве вухо, 10-сантиметровий поріз на голові та глибока рана на лівій руці, що залишила оголеними сухожилля.
Парамедики надали йому першу допомогу, після чого доправили його до лікарні.
Поліція відвідала гуртожиток для робітників, щоб опитати свідків. Правоохоронці натрапили на декілька порожніх пляшок з-під алкоголю, що свідчить про нещодавню пиятику, але ножа ніде не було. Вважається, що Нонг забрав лезо з собою, коли нібито подався у втечу. Наразі поліція намагається розшукати його, оскільки розслідування триває.
Нагадаємо, нещодавно чоловік зарізав вуличного танцівника, бо йому не сподобався виступ. У цей момент натовп очевидців спокійно спостерігав та знімав на відео.
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