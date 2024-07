Чоловіки влаштували різанину через статеві ограни своїх дружин: що сталося (фото)

У Таїланді двоє працівників ферми влаштували бійку з ножами через статеві органи своїх дружин.

Про це повідомляє Need To Know.

Обидва чоловіки – Наян та Нонг – почали працювати на качиній фермі в районі Муанг Чачоенгсао, розташованому неподалік від Бангкока, лише за три дні до бійки.

Їхній колега Джой розповів, що вони щовечора збиралися, щоб випити і поспілкуватися. Втім, цього разу Наян та Нонг запекло сперечалися про те, чия дружина має найкрасивішу вагіну. Суперечка швидко переросла в жорстоку бійку з ножами.

Джой пригадав, що він вийшов до туалету і почув крики. Потім він побачив Наяна, який біг за допомогою, та як 35-річний Нонг швидко збирав свої речі зі свого намету, перш ніж втекти з ферми.

Поліція, яка прибула на місце події, виявила 48-річного Наяна з численними ножовими пораненнями. У нього було частково відрізане ліве вухо, 10-сантиметровий поріз на голові та глибока рана на лівій руці, що залишила оголеними сухожилля.

Наян / Фото: Jam Press

Парамедики надали йому першу допомогу, після чого доправили його до лікарні.

Поліція відвідала гуртожиток для робітників, щоб опитати свідків. Правоохоронці натрапили на декілька порожніх пляшок з-під алкоголю, що свідчить про нещодавню пиятику, але ножа ніде не було. Вважається, що Нонг забрав лезо з собою, коли нібито подався у втечу. Наразі поліція намагається розшукати його, оскільки розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно чоловік зарізав вуличного танцівника, бо йому не сподобався виступ. У цей момент натовп очевидців спокійно спостерігав та знімав на відео.

Читайте також: