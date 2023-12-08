Чоловікові, який нещодавно шокував своїм "весіллям століття", загрожує довічне ув'язнення

Нареченому з "весілля століття", яке стало вірусним минулого місяця в TikTok, загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише Mens Journal.

29-річний Джейкоб ЛаГрон прославився в соціальних мережах у листопаді, коли його дружина, 27-річна Меделін Броквей, розмістила в TikTok відео їхнього розкішного весілля. Різні видання оцінюють вартість заходу від 56 до 89 мільйонів доларів. Батько Меделін – Роберт Броквей, голова і генеральний директор Bill Ussery Motors, материнської компанії Mercedes-Benz з Корал-Гейблс і Mercedes-Benz з Катлер-Бей у Флориді.

За даними The Independent, святкування пари розтяглося на п'ятиденну відпустку у Парижі. Їхня репетиційна вечеря відбулася в Паризькому оперному театрі, після чого відбулася ніч у Версальському палаці. На вечірці Maroon 5 заспівав серенаду нареченому та нареченій, яка була у вбранні від Dior, під час їхнього першого танцю. За даними The Economic Times, до реєстру увійшли різні предмети розкоші, такі як кришталевий будиночок-метелик за 12 500 доларів, старовинна ваза за 5600 доларів та старовинний срібний чайний сервіз за 2950 доларів.

Броквей і ЛаГрон миттєво здобули популярність, коли поширилися кадри цієї події, і багато хто без іронії назвав її "весіллям століття". Але, схоже, за новонабуту славу довелося заплатити ціну. Газета Washington Post повідомила, що ЛаГрон зараз перебуває в центрі кримінального розслідування і йому загрожує декілька десятиліть ув'язнення. Юридичне питання, яке, швидше за все, розгорталося б у приватному порядку, тепер розгортається в національному масштабі.

Влада стверджує, що 14 березня поліція у Вестворт-Віллідж, штат Техас, відповіла на цілу низку дзвінків про порушення за тією ж адресою. Коли поліцейські прибули до житлового будинку, щоб оцінити ситуацію, ЛаГрон нібито "обстріляв" їх, згідно з обвинувальним висновком, розглянутим The Post. У документах стверджується, що ЛаГрон "навмисно і свідомо загрожував неминучими тілесними ушкодженнями" декільком поліцейським і "дійсно використав або демонстрував смертоносну зброю під час нападу, а саме вогнепальну зброю".

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ЛаГрон був заарештований і пізніше звільнений під заставу в 20 000 доларів. Однак йому все ще належить судовий розгляд. У Техасі злочин проти поліцейського, що спричинив серйозні тілесні ушкодження, вважається тяжким злочином першого ступеня. Діапазон покарань величезний - від п'яти до 99 років або навіть довічного ув'язнення.

Обвинувачені постали перед будівлею суду округу Таррант 30 листопада, проте неясно, що там було обговорено. У серпні, всього за три місяці до екстравагантного весільного тижня, окружна прокуратура запропонувала ЛаГрону угоду про визнання провини. Згідно з умовами, ЛаГрон відмовиться від права на суд і визнає себе винним в обмін на відносно невеликий термін 25 років.

Після появи ЛаГрона у суді минулого тижня Броквей видалила свій обліковий запис TikTok, у якому зберігалися надзвичайно популярні відео їхньої церемонії, та закрила свій обліковий запис у Instagram.

Нагадаємо, закохані одружилися і через декілька років стали зведеними братом і сестрою. Історія кохання має несподіваний поворот.

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