Чоловіку ампутували частину статевого органу через смертельну хворобу: все почалось з бородавки

Чоловік 5 років намагався з'ясувати, яка у нього хвороба.

У Бразилії чоловіку ампутували частину статевого органу через рідкісну форму раку.

Про це пише ВВС.

63-річний Жоао (це не його справжнє ім'я) розповів, що бородавка на його статевому члені впливала на його сексуальне життя, і він регулярно звертався за медичною допомогою, але йому казали, що це просто надлишок шкіри, і давали ліки.

Незважаючи на лікування, бородавка продовжувала рости. Це почало позначатися на його шлюбі, і сексуальне життя Жоао та його дружини занепало.

У 2023 році, йому поставили діагноз - у Жоао рак статевого члена.

"Для моєї сім'ї це був дуже неприємний сюрприз, тим більше, що мені довелося ампутувати частину пеніса. Я відчуваю себе так, ніби мене обезголовили", - каже він.

Медичні видання зазначають, що така "форма раку виникає, коли аномальні клітини пеніса ростуть неконтрольовано. Він може розвиватися в будь-якому місці статевого члена, але найчастіше зустрічається під крайньою плоттю у чоловіків, які не були обрізані, або на голівці статевого члена (голівці)". Лікарі додають, що в останні роки зросла кількість захворювань.

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