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Чоловіку, який знайшов чек на суму 4,6 млн євро, власники віддячили кількома пачками "желешок"

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Чоловіку, який знайшов чек на суму 4,6 млн євро, власники віддячили кількома пачками "желешок"

У Німеччині пасажир на станції знайшов чек на кілька мільйонів євро.

Житель Німеччини знайшов чек компанії з виробництва солодощів Haribo і повернув його власнику. Натомість компанія віддячила чоловіку желейними цукерками.

Про це повідомляє видання Bild.

Подорожуючи потягом, Ануар Г. з Франкфурта знайшов на станції чек, виданий концерном Haribo. В документі значилася сума 4 млн 631 тис. 538 євро. Емітентом чека виступила група супермаркетів Rewe.

Громадянин виявився порядним і замість того, щоб перевести чек в готівку, вирішив зв'язатися з Haribo і повідомив про знайдений чек і запитав, що він має з ним зробити.

У компанії попросили чоловіка знищити чек і надіслати докази того, що він це зробив. Чоловік знищив чек.

Закілька днів він отримав від Haribo знак подяки у вигляді коробки з шістьма пакетами желейних ведмедиків вартістю кілька євро.

В компанії Haribo виправдалися, мовляв, ніхто крім компанії не міг перевести чек у готівку, тому він, по суті, нічого не вартий для тих, хто його знайшов. А Ануар Г. отримав "стандартний знак подяки" від компанії.

Нагадаємо, що в Індії чоловік виграв у лотерею 10 мільйонів рупій ($125 тис.). Чоловік мав величезні борги, а щоб повернути гроші мав продати свій будинок. Проте, за кілька годин до продажу, дізнався про виграш. 

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Дата публікації
Перегляди
770
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