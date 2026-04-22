Чоловіки поїдуть до дружин: демографиня попередила про нову хвилю міграції українців

Чому після війни Україна може втратити ще більше людей

Станом на лютий 2026 року в країнах Євросоюзу перебувало 4,4 млн українців — і їхня кількість збільшується.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, передає LB.ua.

За даними Лібанової, крім цих 4,4 млн українців, ще приблизно 700 тисяч наших співвітчизників перебувають в інших країнах.

Демографиня зауважила, що основна маса українців виїхали в першому півріччі 2022-го року. І з них повернулося дуже мало, менше мільйона.

«З тих, хто виїхав не у відрядження і не у відпустку. І з кожним місяцем гарячої фази до нас повернуться все менше людей, тому що вони там адаптуються», — зауважує Лібанова.

Друга хвиля міграції

Крім того, вона звернула увагу на ще одну проблемну ситуацію для України.

«Нам загрожує друга хвиля міграції. Після скасування воєнного стану. Поїхали, в основному, молоді жінки з дітьми. І якщо родина не розпалася, якщо жінка там влаштувалася, дуже висока ймовірність того, що не жінки сюди повернуться, а чоловіки поїдуть до них туди», — припустила Елла Лібанова.

Раніше Елла Лібанова пояснила, чому Європа зацікавлена, щоб частина українців не поверталася додому.

Також демограф Олександр Гладун розповів, як ЄС готується залишити українців у себе назавжди.