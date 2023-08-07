Чому адвокат Трампа закликає транслювати суд над колишнім президентом на телебаченні

Джон Лауро, один із адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа у “справі 6 січня”, заявив, що “хотів би побачити”, як судовий процес над колишнім президентом транслюють на телебаченні, ставши на бік демократів у Палаті представників, які просили дозволити камери у залі федерального суду.

Про це пише The Hill.

“Я особисто хотів би це побачити”, — сказав Лауро Шеннон Брім в ефірі “Fox News Sunday”. — Я переконаний, що адміністрація Байдена не хоче, щоб американський народ побачив правду. І вони діяли відповідно до цього, подавши цей захисний ордер, який є спробою приховати важливу інформацію про цю справу від преси”.

“Я шокований тим, що всі телеканали ще не вишикувалися в чергу і не подали позовні заяви, заперечуючи проти цієї дуже широкої спроби адміністрації Байдена приховати інформацію від американського народу під час виборчого сезону”, — продовжив він. — Американський народ має право знати. Звичайно, Джо Байден не хоче, щоб це сталося”.

Минулого тижня Трамп не визнав себе винним за чотирма федеральними звинуваченнями, що випливають з його нібито спроб залишитися при владі після програшу на виборах 2020 року. Спеціальний адвокат Джек Сміт звернувся до федерального судді, який веде справу Трампа, 4 серпня ввечері з проханням видати захисний ордер на докази, посилаючись на погрози в соціальних мережах з боку колишнього президента.

Лауро зазначив, що на погрози, про які говорив Сміт, Трамп відповів “політичним способом”.

“У цьому полягає проблема з політичним переслідуванням у політичний сезон”, — сказав Лауро . — Трамп реагував політично на деяких своїх політичних опонентів. І адміністрація Байдена хоче, щоб суддя виніс постанову, яка не дозволить пресі отримати важливу інформацію, яка може мати відношення до цього провадження”.

“Адміністрація Байдена хоче позбавити всіх американців можливості дізнатися про те, що не є конфіденційною інформацією, про те, що стосується цієї справи, під час політичного сезону”, — резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував слова колишнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години.

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