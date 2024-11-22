Чому Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії: деталі від Reuters

Після довгого зволікання чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таки дозволив Україні завдавати далекобійні ракетні удари по РФ. Зокрема, вплинула на рішення перемога Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників.

Джерела видання кажуть, що перемога Трампа "підсилила тиск на адміністрацію". Серед іншого - саме це й змусило Байдена пом'якшити правила використання зброї та вжити нових кроків допомоги.

Також, за словами одного американського високопосадовця та двох анонімних джерел, Вашингтон розцінив відправлення солдатів КНДР до Росії як "серйозну ескалацію, яка потребує відповіді". Саме тому дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для Північної Кореї про неприйнятність її військової співпраці з РФ, а також спробою завадити російським військам витіснити ЗСУ з Курської області

Джерело Reuters також припустило, що це рішення адміністрації Байдена може спричинити подальшу ескалацію конфлікту. Втім, посадовець зауважив, що Росія поки не вжила жодних заходів проти союзників України.

Нагадаємо, стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії. Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що цілями ЗСУ для ударів стане насамперед військова інфраструктура.

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