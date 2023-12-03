Чому Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України: пояснення американського генерала

У США стурбовані, що Росія може посилитися і на фронті в Україні, і на міжнародній арені.

Президент США Джо Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України, бо є певна "нерішучість" та "стурбованість", що Росія може посилитися.

Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес в інтерв'ю для Голос Америки.

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"Я сказав так, тому що ніколи не чув, щоб президент або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть - ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, що є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись, хоча вони за два роки цього не зробили", - зазначив він.

За його словами, у США не усі політики та високопосадовці вірять, що Росія може програти.

"Є певна невпевненість щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитись від десятиліть своїх переконань про Росію - хто і що таке Росія", - пояснив він.

Нагадаємо, генерал Годжес спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку.

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