"Чому Берлін поставляє зброю Єгипту, а не Україні": лідер німецьких "зелених" розкритикував свій уряд

Роберт Габек наголосив, що Берлін позбавляє Україну перспективи вступу в ЄС.

Співголова німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Роберт Габек розкритикував владу Німеччини через відмову надати Україні зброю.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

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"Німеччина будує "Північний потік-2". Цей трубопровід зачіпає інтереси безпеки України та підриває санкції проти Росії. Прем'єр-міністри (регіонів Німеччини) від блоку ХДС і СДПН виступають за скасування економічних санкцій", — зазначив Габек.

Габек наголосив, що Берлін позбавляє Україну перспективи вступу в ЄС.

"Наш уряд постачає танки, ракети і підводні човни в Єгипет, який розпалює громадянську війну в Ємені, де відбувається величезна гуманітарна катастрофа. Але Україні, що зазнала нападу, не поставляють ні транспорт для перевезення поранених, ні прилади для розмінування, ні старі позашляховики або прилади нічного бачення", — нарікає політик.

Габек погодився з думкою глави МЗС ФРН, що рішення конфлікту на Донбасі може бути досягнуто тільки дипломатичним шляхом, але вважає, що "дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут".

На завершення він запропонував, щоб Німеччина спочатку надала підтримку Києву хоча б в розмінуванні.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung поскаржився, що Німеччина під час війни на Донбасі так і не допомогла Україні летальної зброєю, "хоча у неї є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіоустаткування і броньована військова техніка".

Також він заявив, що Франція і Німеччина не наважилися прямо назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Перед цим офіційний представник кабміну Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Берлін і надалі не постачатиме озброєння в Україні.

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