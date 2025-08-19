Значна частина біженців залишиться в Польщі

Реклама

Значна частина українських біженців, які зараз перебувають у Польщі, швидше за все, не повернуться додому, навіть якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню. Це пов’язано з їхньою успішною інтеграцією на польський ринок праці.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на аналіз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Після повномасштабного вторгнення Росії, Польща прийняла близько мільйона українських біженців. За оцінками Fitch, їхня присутність позитивно вплинула на ринок праці країни та стимулювала економічне зростання. Аналітики очікують, що ця тенденція збережеться.

Реклама

«Ми не бачимо, щоб ситуація сильно змінилася, оскільки вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде оголошено перемир’я, ми не очікуємо, що багато українських біженців повернуться в Україну. Ми майже впевнені, що значна частина цих людей залишиться в Польщі і сприятиме розвитку польського ринку праці, зростанню ВВП, а також інших макроекономічних і фіскальних показників», — зазначив у коментарі Reuters Мілан Трайкович, аналітик Fitch Ratings з питань Польщі.

Fitch прогнозує, що економічне зростання Польщі складе 3% у 2025 та 2026 роках і 3,1% у 2027 році. Водночас польський уряд очікує зростання на рівні 3,4%, 3,5% та 3,0% відповідно.

До повномасштабного вторгнення в Польщі проживало від кількох сотень тисяч до понад мільйона українців.

Польська влада сподівається, що економічне зростання допоможе країні подолати надмірний бюджетний дефіцит, який минулого року досяг 6,6% ВВП. Уряд зобов’язався знизити цей показник до рівня нижче 3% до 2028 року.

Реклама

Нагадаємо, від 2026 року нові правила оренди житла діятимуть у Польщі. Зокрема, орендодавцям може знадобитися ідентифікаційний податковий номер (NIP) та обов’язкове електронне виставлення рахунків через Національну систему реєстрації платників податків (KSeF).