Чому біженцям важко у Швеції: українка розвінчала міфи про легке життя та розповіла про суворі реалії

Швеція / © Укрінформ

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Українка Асіят Дорохова переїхала до Швеції та ділиться своїм досвідом життя там. І попри те, що для біженців там пропонують гарні умови та виплати, все ж є кілька недоліків, змиритися з якими зможуть далеко не всі.

Швеція — це досить популярний вибір країни для міграції для українців. Та перед тим як складати валізи, краще дізнатися про усі нюанси життя там. Про них українка розповідає у своїх соцмережах.

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Що потрібно знати перед переїздом до Швеції?

Персональний код

Біженцям та емігрантам після приїзду до Швеції дуже важливо отримати персональний код, адже саме він відкриває чимало можливостей. Втім, його не дають одразу: отримати його можна лише за рік перебування у країні.

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«Без персонального номера, це такий як ідентифікаційний, який зразу тобі не дадуть, ти не можеш навіть легко, швидко орендувати собі житло. І багато чого ще не можеш. Навіть знижки в магазинах ти не можеш отримати без персонального номера», — пояснила українка.

Жінка зауважила, що на допомогу, яку біженці отримують від держави, «вижити неможливо». Та це змінюється після того, як за рік людині надають персональний код. Він дає більше можливостей у роботі, а також збільшує розмір допомоги.

«За вас продовжують оплачувати квартиру, якщо ви не працюєте, але ще ваша допомога на одну людину збільшується, і ви отримуєте на дорослого майже 500 євро», — розповіла вона.

Робота

Блогерка попереджає, що знайти роботу у Швеції зовсім не просто. І складність пошуку напряму залежить від знання шведської чи англійської мов.

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Медицина

У Швеції потрапити до лікаря — це справжній квест, і на свій запис доведеться чекати тижнями, а часом навіть місяцями. А для того, аби здати аналізи, доведеться заплатити досить великі кошти.

Втім, у деяких випадках лікування безплатне, як і певні операції. Стосується це насамперед ситуацій, коли захворювання серйозне. Українка стверджує, що за операцію, що коштує кількасот тисяч гривень в Україні, у Швеції потрібно заплатити, як за відвідування лікаря — лише 30 євро.

Пошук житла

Ще одна перевага життя у Швеції — це допомога від держави з житлом та навіть покупкою продуктів.

«Від самого початку ви отримуєте безкоштовне житло. Спочатку воно тимчасове, потім це квартира. І ви живете абсолютно безкоштовно у квартирі. І ще отримуєте хоч якусь допомогу на їжу. І цієї допомоги за умов економії може вистачити», — розповіла блогерка.

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Окрім того, у Швеції вистачає дешевих магазинів, що часто влаштовують при церквах. Там зазвичай продають продукти, у яких скоро спливе термін придатності, але за дуже низькими цінами.

Навчання

Швеція надає біженцям можливість безплатно вивчати мову, а після цього можна так само безплатно вступити до університету. І вік не має значення: все, що потрібно — це знання шведської та англійської мов, а також наявність сертифіката про середню освіту.

Що слід знати мігрантам у Швеції?

Нещодавно Швеція серйозно підвищила фінансову мотивацію для мігрантів повертатися додому — і зараз сума на одну дорослу людину може становити аж до 32 тисяч євро. Втім, скористатися цією допомогою можуть лише ті заявники, що відповідають певним вимогам.

Зокрема, потрібно мати чинний шведський дозвіл на проживання.

Нагадаємо, українська біженка, яка проживає в Німеччині, розповіла про особливості переїзду та розподілу шукачів притулку між федеральними землями. За її словами, багато регіонів країни періодично обмежують прийом новоприбулих через перевантаження, тому потрапити до бажаного міста не завжди можливо.

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