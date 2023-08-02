Чому Бразилія є головною противницею розширення БРІКС — джерела назвали причину

БРІКС приймає рішення консенсусом, тому згода Бразилії буде ключовою для будь-якого розширення.

Бразилія чинить опір приєднанню нових членів в БРІКС — об’єднанні найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Але обговорення критеріїв прийому, ймовірно, не можна уникнути на саміті цього місяця.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох бразильських урядовців.

Дехто вітає цю групу, до якої входять Росія, Індія, Китай і Південна Африка, як противагу традиційним дипломатичним форумам, таким як G7. БРІКС приймає рішення консенсусом, тому згода Бразилії буде ключовою для будь-якого розширення.

Китай, який прагне посилити свій політичний вплив у часи торговельної напруженості зі Сполученими Штатами, вже давно наполягає на розширенні членства в БРІКС. Росія, дипломатично ізольована через війну в Україні, також використовує шанс привернути до себе союзників.

Південна Африка, яка головує в групі цього року, провела в червні зустріч “Друзів БРІКС” за участю кількох країн, які прагнуть приєднатися до неї. За словами джерел, навіть Індія, яка довгий час остерігалася швидкого розширення, в принципі, може погодитися з цією ідеєю.

Однак у Бразилії занепокоєні, що група втратить свій статус, якщо до неї прийдуть інші країни. Близько 30 країн заявили про свою зацікавленість, і 22 з них подали офіційні заявки, як це зробив Алжир минулого місяця.

“Розширення може перетворити блок на щось інше”, — сказав бразильський чиновник, який попросив не називати його імені. “Позиція Бразилії стосується згуртованості групи і збереження нашого простору в групі важливих країн”.

Двоє з трьох бразильських чиновників були присутні на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ у Кейптауні, де обговорювалося це питання напередодні саміту БРІКС 22-24 серпня в Йоганнесбурзі.

Дипломатам було наказано повернутися до креслярської дошки і розробити процес прийняття нових членів, прийнятний для всієї групи. Без домовленості не очікується, що це питання буде вирішено на саміті цього місяця.

На групу БРІКС припадає понад 40% світового населення і близько 26% світової економіки, і вона пропонує альтернативний форум для країн, що знаходяться поза дипломатичними каналами, де, як вважається, домінують традиційні західні держави. Її вплив та економічна вага спонукають все більше країн приєднатися до неї.

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило свою зацікавленість у швидкому розширенні, заявивши, що Пекін “підтримує прогрес у розширенні членства і вітає більшу кількість партнерів-однодумців, які приєднаються до “сім'ї БРІКС” якнайшвидше”.

Росія заявила, що питання розширення буде одним із головних на порядку денному майбутнього саміту БРІКС. Президент РФ Володимир Путін не буде присутній на саміті, оскільки йому загрожує міжнародний ордер на арешт.

“Це дуже важлива тема, тому що ми бачимо, що все більше і більше країн роблять заяви про свій намір приєднатися до БРІКС”, — заявив на брифінгу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Міністерство закордонних справ Індії не відповіло на запит про коментар. Урядовий чиновник повідомив Reuters: “Індія має застереження щодо розширення ... Якщо це має відбутися, то це має відбутися на основі консенсусу”.

Південна Африка, перший бенефіціар розширення БРІКС у 2010 році, тепер підтримує включення нових членів, хоча президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що формула розширення вимагає “більш ретельного вивчення і розуміння”.

Уряд Бразилії наполягатиме на тому, що будь-яке розширення має бути поступовим, підтримувати регіональний баланс і зберігати провідну роль за п'ятьма постійними членами, повідомили Reuters джерела в Бразилії.

За словами одного з бразильських чиновників, нові члени можуть бути прийняті як країни-партнери, які беруть участь у самітах, не стаючи повноправними членами, як в інших міжнародних організаціях.

“Бразилії доведеться поступитися в якийсь момент, тому що ми реалісти і не в нашій природі блокувати щось. Але це не піде нам на користь”, — сказав чиновник.

“У минулому Бразилія спокійно дозволяла Індії зайняти перше місце в протистоянні експансії”, — сказав оглядач БРІКС Олівер Штункель, професор Фонду Гетуліо Варгаса в Сан-Паулу. Але Індія, схоже, послабила свій опір, додав він.

Індонезія є сильним кандидатом на приєднання до БРІКС, враховуючи її регіональну силу, зростаючу роль у світовій економіці та відсутність глобальних суперечностей, сказав Штункель.

І навпаки, включення Ірану, Венесуели або Саудівської Аравії змінило б динаміку групи і ускладнило б збереження впливу таких країн, як Бразилія, підсумував він.

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