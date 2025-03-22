Чому деякі країни не підтримують Україну: президент Чехії попередив про наслідки потурання РФ

Якщо лідери та уряди різних держав нехтуватимуть правилами, весь світ "житиме в анархії" та страху перед великими арміями великих держав.

Війна в Україні має наслідки для всього світу, незалежно від того, скільки тисяч кілометрів відділяють ту чи іншу країну від зони бойових дій. І якщо світ не зупинить російську агресію, він житиме в анархії.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел у суботу, 22 березня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Чеський президент зазначив, що деякі країни не підтримують Україну, тому що не розуміють, наскільки це для них важливо.

"Деякі країни прикидаються нейтральними, бо в них є певні справи з Росією, чи то бізнес, чи то залежність від постачання військового обладнання. А деякі країни надто далеко, щоби зрозуміти причину конфлікту, для них це війна десь далеко в Європі. Щоразу, коли в мене є шанс говорити з лідерами іноземних держав, навіть з Африки чи Південної Америки, я кажу їм, що справа не в територіальній віддаленості, справа в системі, де правила мають значення", – сказав Павел.

Він підкреслив, якщо лідери та уряди різних держав нехтуватимуть правилами, весь світ "житиме в анархії", а великі країни з великими арміями завжди матимуть перевагу.

"Це страшно для всіх країн, де б вони не були розташовані. Тож мені здається, що низку країн можна переконати в тому, що на цей конфлікт треба дивитися з позиції, хто агресор, а хто жертва. Мені здається, це значно не змінилося. А от що змінилося, то це терміновість того, що конфлікт треба закінчувати", – наголосив президент Чехії.

За його словами, ще два роки тому питання закінчення війни в Україні не було таким терміновим. А зараз більшість країн по всьому світі вже відчувають, як цей конфлікт руйнує глобальну стабільність.

"В глобальному бізнесі найстрашніше, що це [війна в Україні – ред.] спонукає всіх агресорів або потенційних агресорів поводитися таким самим чином, як і Росія", – підсумував Петр Павел.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що не варто очікувати від нової адміністрації США швидкого завершення війни в Україні. За його словами, Росія не має реальної волі припиняти війну та використовує масовані удари для тиску на українське суспільство.

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