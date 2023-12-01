Чому досі не вбили Путіна і коли це станеться: пояснення ексголови СЗР генерала Маломужа

Фізична ліквідація президента РФ Володимира Путіна стане можливою тільки тоді, коли спецслужби західних держав отримають достовірну інформацію про плани Кремля завдати ядерного удару по території Європи, США або когось з їхніх найближчих союзників.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Freedom колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

За його словами, наразі “завдання так не стоїть”.

“Ані американці, ані британці, ані французи, ані німці, ані тим більше інші країни цього не планують. Не тому, що не можуть цього зробити. У них принципово інша позиція. Вони не підуть на проведення терористичної, диверсійної акції проти лідера такої країни як Росія. У них це чітко закріплено законодавством", – уточнив Микола Маломуж.

Він зауважив, що такий варіант можна розглядати лише як сценарій.

“Зараз вони так робити не будуть, тому що США і НАТО не вигідно просто прибрати Путіна, [замінивши] на когось іншого, більш радикального", - сказав генерал, нагадавши, що під час пригожинського заколоту західні спецслужби попередили, що Путін все ж кращий за Пригожина.

Чи важко убити Путіна

Колишній голова СЗР зазначив, що питанням особистої безпеки Путіна займаються всі російські спецслужби, незалежно від свого профілю. Причому під контролем ці служби тримають навіть одне одного.

Проте, на думку Маломужа, попри всі заходи безпеки, які вживає охорона Путіна, усунути його все ж можна. Таке завдання цілком під силу будь-якій "великій" іноземній спецслужбі, якщо з’явиться підтверджена інформація про плани Кремля завдати ядерного удару по території Європи, США або когось з їхніх найближчих союзників в інших регіонах світу.

Для ліквідації Путіна, за його словами, західним спецслужбам не знадобитися закидати в Росію якісь диверсійні групи - завдання можуть виконати агенти, які вже давно заведені в оточення російського диктатора.

Також в такій ситуації Захід може підтримати групу заколотників в оточенні Путіна, які прямо не пов'язані із західними спецслужбами, але теж захочуть його усунути заради запобігання ядерної війни.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що Росія рано чи пізно нападе на країни НАТО. Однієї із перших держав, ймовірно, буде Литва.

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