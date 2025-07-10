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Чому Дуда погрожує закрити аеропорт в Жешуві для постачання зброї Україні: дипломат пояснив причини
Дипломат Володимир Джиджора пояснив, що стоїть за погрозами президента Польщі щодо можливого закриття ключового логістичного хабу для постачання озброєння до України.
Ексрадник департаменту ЄС і НАТО МЗС України, президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів Володимир Джиджора вважає, що погрози президента Польщі Анджея Дуди закрити аеропорт у Жешуві, через який проходить більшість озброєння для України, найімовірніше, спрямовані не на Київ, а до партнерів по Європейському Союзу та НАТО і насамперед стосуються питань фінансування інфраструктури.
Про це він розповів в ефірі «Еспресо».
«Українське МЗС вже зробило заяву про відносини України та Польщі. Зокрема, й в контексті меседжу Анджея Дуди про закриття аеропорту в Жешуві, через який проходить більшість озброєння для України», — зазначив Джиджора.
Дипломат припустив, що ця заява, найімовірніше, є спробою Дуди продовжити свою політичну кар’єру, а також зверненням до партнерів по НАТО та ЄС. Він додав, що союзники, можливо, недостатньо фінансують експлуатацію польської інфраструктури, навантаження на яку є «шаленим».
Ці шляхи сполучення були побудовані в рамках інфраструктурних проєктів ЄС, але сьогодні невідомо, чи планує ЄС виділяти кошти для їх відновлення та підтримки. Джиджора також зауважив, що НАТО не займається фінансуванням таких інфраструктурних об’єктів, томущо це є «прерогативою ЄС».
Він додав, що, можливо, заява Дуди є «закидом у бік того, що якщо ці об’єкти використовуються колективно, то й, відповідно, фінансуватись мають не з польського бюджету». Таким чином, це може бути спробою привернути увагу до проблеми фінансування інфраструктури, що використовується для спільних цілей.
Нагадаємо, Дуда поскаржився на Україну і союзників. Польський президент заявив, що допомогу Польщі «недооцінюють», і пригрозив закрити аеропорт у Жешуві.