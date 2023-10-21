Чому Фіцо не любить Україну: прем’єр Словаччини довго тримає особисту образу — Politico

У 2009 році Роберт Фіцо, який очолював тоді уряд Словаччини, пережив неприємні моменти під час так званої російсько-української "газової війни".

Новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить “жодного патрона” для допомоги Україні.

Як повідомляє Politico, існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

Усе пов’язане з 2009 роком, коли прем’єр-міністром Словаччини був Роберт Фіцо. Тоді, 7 січня, давня суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і російський газ перестав надходити до ЄС через Україну. Це означало величезні труднощі для Словаччини посеред зими.

Переривання газових потоків коштувало словацькій економіці приблизно 100 мільйонів євро на день, оскільки заводи також були змушені зупинитися. Кажуть, що зневірений Фіцо дзвонив і тодішньому прем’єр-міністру Росії Володимиру Путіну, і прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, намагаючись змусити їх знову відкрити газові крани.

“Приниження” у Тимошенко

Як пише Politico, рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо прибула до Києва для зустрічі з українським урядом. А українці змусили їх чекати. І чекати їм довелося дуже довго.

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Зустріч відбулася лише через три години після прибуття, і, на подив словаків, на ній були присутні й журналісти. А перед камерами Тимошенко двадцять хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви в газовій суперечці.

"Для нього це була абсолютно незручна ситуація. Було видно, як він червоніє від люті. Це була катастрофа. Його принизили", – описав Politico неназваний високопоставлений словацький чиновник, який згадує події того часу.

Прийом у Путіна

Потім словаки вилетіли до Москви, де в одному з розкішних залів Кремля їх урочисто зустрів Володимир Путін.

“Після цього Фіцо почав відкрито займати антиукраїнські позиції. Він сказав, що ми не повинні підтримувати українців, що ми Україні не потрібні, що з нами не ведуть серйозних розмов. Це особисте”, – зазначив словацький політолог Александр Дулеба.

“Сюрприз” від Ющенка

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Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи. 16 січня тодішній президент Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що українська енергетична компанія "Нафтогаз" може відновити деякі газові потоки до Словаччини. Під час зустрічі, на якій мала бути укладена угода, глава "Нафтогазу" раптово заявив обом президентам, що відновити газ не вийде.

"Українцям вдалося принизити словацького прем'єр-міністра і президента", - описувало тоді ситуацію неназване словацьке джерело.

Хоча Тимошенко і Путін зрештою домовилися про припинення газової кризи, і 20 січня газ знову почав надходити, гіркий присмак того, що відбувалося в Києві, залишився.

“Певні політичні кола Словаччини не довіряють українцям”, – прокоментувало словацьке джерело.

Нагадаємо, уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.

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