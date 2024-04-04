Чому Фінляндія не відправить своїх військових до іншої країни: соціолог пояснив причину

Якщо ситуація стане загрозливою для європейського континенту, то до України відправлять обмежену кількість фінських військових, зазначив Арсеній Свинаренко.

Переводити військове угруповання з території Фінляндії до іншої країни є дуже небезпечним.

Про це соціолог у Фінському центрі молодіжних досліджень Арсеній Свинаренко сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для більшості фінів Росія – це загроза, тобто майже 80% фінів відчувають те, що Росія намагається впливати на фінську політику й суспільство. Переважна більшість фінів стурбована тим, що робить Росія. Досвід минулого підштовхує фінів бути не лише стурбованими, а ще й готуватися до сценаріїв, які можуть стати реальністю. Якщо щось трапиться, і країнам НАТО потрібно буде використати 5-ту статтю, і буде потреба у фінських військових в іншій країні, то, найімовірніше, військова участь фінів навряд буде великою. Тому що основна загроза передбачається саме з боку Росії, й переводити значні військові угруповання з території Фінляндії до іншої країни є дуже небезпечним для Фінляндії", – пояснив Свинаренко.

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За словами соціолога, якщо ситуація стане загрозливою для європейського континенту, то до України відправлять обмежену кількість фінських військових.

"Ймовірно, це будуть експерти, які зможуть поділитися своїми знаннями й досвідом. Нагадаю, що Фінляндія має великий кордон з Росією, і з цього кордону країни НАТО можуть очікувати загрозу й дії з боку Росії. Тому участь фінської армії в операціях поблизу України чи в Україні буде обмеженою", – додав Свинаренко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб 3 квітня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.