Чому очільник Пентагону терміново викликав сотні генералів: у Bloomberg дізналися

Міністр оборони США Піт Гегсет вирішив скликати екстрену нараду сотень американських генералів наступного тижня, щоб обговорити Національну оборонну стратегію країни.

Про це пише Bloomberg.

Цей терміновий виклик раніше викликав паніку та невдоволення серед військових. Оскільки причини не повідомлялися. Як пояснює Bloomberg, поспіх пов’язаний із загрозою «шатдауну» — припинення державного фінансування. Це відбувається на тлі завершення фінансового року.

Міністр прагне зібрати вище командування до того, як фінансування відряджень державних службовців може бути припинене. Водночас, президент Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс не поділяють занепокоєння військових.

Трамп прокоментував: «Чому це така велика справа? Ви поводитеся так, ніби це щось погане»,

А Венс додав, що в такій зустрічі «немає нічого незвичайного».

Раніше повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет терміново наказав сотням генералів і адміралів зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня — без жодного пояснення причини. Навіть високопоставлені офіцери та їхні штаби не знають, чого очікувати, що викликало занепокоєння у військовому середовищі.

