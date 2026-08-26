Чому голова ЦРУ прилетів до Москви на військовому 265-тонному літаку: експерти розкрили несподівану причину

C-17 Globemaster III Повітряних Сил США / © Associated Press

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Директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф несподівано прилетів до Москви на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III Повітряних Сил. Американські високопосадовці використовують його з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Defense Express.

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Чому військово-транспортний, а не урядовий літак — ймовірні причини

Директор ЦРУ міг скористатися одним з урядових літаків, наприклад, C-37 чи C-40, які є спеціальними версіями Gulfstream V та Boeing 737, але обрав C-17 Globemaster III. Цей літак призначений для стратегічних перевезень, а також його використовують з міркувань безпеки.

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C-17 належить до класу стратегічних військово-транспортних літаків. Його максимальна злітна маса сягає 265 тонн, а вантажопідйомність — до 77,5 тонн. З корисним навантаженням у 75 тонн літак може подолати близько 4400 км без дозаправлення в повітрі.

Тож можливості C-17 значно перевищують потреби у перевезенні навіть директора ЦРУ разом із делегацією. Водночас такі літаки можуть використовуватися для польотів до аеродромів, де посадка вважається потенційно небезпечною.

Саме C-17 раніше використовували для перевезення американських високопосадовців до Афганістану. Однією з причин є оснащення цих літаків системами протидії зенітним ракетам, що підвищує безпеку польотів у потенційно небезпечних районах.

Крім того, C-17 може доставляти транспорт для американських делегацій. Імовірно, саме це могло стати однією з причин його використання цього разу: у Москві помітили кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції.

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Можливості літака справді вражають: C-17 здатен перевозити навіть танк Abrams, а також близько десятка звичайних або броньованих автомобілів.

Візит директора ЦРУ до Москви — що відомо

Нагадаємо, за даними видання CBS News, 25 серпня до Москви на військовому літаку США прилетів директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф. Офіційно влада не коментувала візит голови ЦРУ.

У Путіна заявили, що це були «контакти між службами безпеки». Про це пише The Washington Post із посиланням на коментар речника Путіна Дмитра Пєскова.

Тим часом американський журналіст Майкл Вайс назвав іншу мету візиту директора ЦРУ до Москви. За його версією, Реткліфф прилетів до Москви, щоб попередити РФ про неприпустимість російської ескалації проти Європи та НАТО.

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