Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився черговими одіозними заявами щодо війни в Україні. Він висловив упевненість, що російські війська вийдуть на кордони Донбасу, та спробував зняти з Мінська звинувачення в пособництві агресії.

Про це білоруський диктатор висловився у інтерв’ю Le Point, уривки з якого опублікувало Clash Report.

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Лукашенко заявив, що, на його думку, Росія може продовжити наступ і зрештою вийти на кордони Донбасу.

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«Мені здається, що та невелика частина Донбасу, яку Росія ще не захопила, знаєте, — це 9 або 11 відсотків території. У будь-якому разі, якщо війна триватиме, вони вийдуть на кордони Донбасу. Вийдуть», — сказав самопроголошений президент Білорусі.

Водночас він додав, що досягнення цієї мети супроводжуватиметься значними людськими втратами.

«Чому я мав зупиняти росіян і воювати за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю. Вони запровадили проти нас санкції раніше за вас, раніше за Європейський Союз. Вони закрили свій повітряний простір для наших літаків», — висловився політик.

Лукашенко також заперечив, що Білорусь перебуває у стані конфлікту з Україною. За його словами, Мінськ підтримує контакти з українською стороною, про що, як стверджує диктатор, знають і в Росії.

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«Ми робимо все, щоб досягти миру. Не називайте нас агресорами», — закликав самопроголошений президент.

Окремо він заявив, що не чув від президента Росії Володимира Путіна заперечень щодо існування українського народу. За словами Лукашенка, очільник Кремля, навпаки, говорить про спільне минуле українців, росіян і білорусів.

«Повірте мені, Путін абсолютно не вважає, що українського народу як такого не існує. Інакше не існувало б і білоруського народу. Якщо ви десь чули, як він це казав, можливо, це просто була обмовка. Ні, це не про нього», –стверджує самопроголошений білоруський президент.

Зауважимо, Лукашенко одночасно намагається приміряти роль миротворця, запропонувавши президенту України Володимиру Зеленському разом полетіти до Москви під його «гарантії безпеки» (на що Зеленський відповів відмовою), та активно готує Білорусь до війни. Диктатор проводить масштабні перевірки боєготовності армії й мобілізаційні заходи, які в РНБО називають спробою створити штучну напруженість для ЄС, хоча сам Лукашенко визнає, що напад на сусідів став би для нього смертельним.

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Паралельно білоруський режим готує судову систему до воєнного часу і закладає на 2027 рік рекордні 4,32 млрд дол. на армію та силовиків.

Лукашенко також регулярно літає до Путіна, продовжує поширювати наративи російської пропаганди, звинувачуючи у тривалості війни Захід і погрожуючи Києву, що поточний рік є «останнім шансом» на мирне врегулювання.

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