Чому Іран атакував ракетами та дронами Ізраїль: відповів політолог

Ізраїль не був атакований з території Ірану від 1979 року.

Метою ракетної та дронової атаки Ірану по Ізраїлю було залякати цивільне населення.

Таку думку висловив політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт 24 Каналу.

Він називає це "безпрецедентною атакою", оскільки Ізраїль не був атакований з території Ірану від 1979 року. Політолог зауважив, що тривалий час в Ізраїлі вважали, що Іран не наважиться на такий удар.

"Жодної шкоди ані воєнної, ані цивільній інфраструктурі Ізраїля не було завдано. Це насамперед атака з метою залякування цивільного населення - Іран грає у складну психологічну війну", - пояснив Пелліверт.

Попри успіх у збитті повітряних цілей, на його думку, Ізраїлю не вдасться уникнути прямого зіткнення з Іраном.

"Іран – це країна, з якої походить на Близькому Сході весь тероризм, спрямований проти Заходу та, зокрема, Ізраїлю. Коли відбудеться війна, ми не знаємо, однак те, що вона буде, - абсолютно безсумнівно", - вважає експерт.

Нагадаємо, український військовий пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, а РФ дозволяє вбивати українців.

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