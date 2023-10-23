Чому Ізраїль не здійснив наземну операцію в Газі і як це вплине на допомогу Україні — пояснення експерта

Близький Схід “палає” понад два тижні, втягуючи у протистояння різні країни. За оцінками експертів, цей конфлікт буде доволі тривалим. Однак це не зменшить уваги до війни в Україні, а у Сполучених Штатів вистачить ресурсів для надання допомоги.

Про це розповів директор центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі ТСН.

“Наземну операцію поставив на паузу, скоріш за все, тиск Сполучених Штатів Америки. Але, крім цього, це питання заручників, полонених. Оскільки ми знаємо, що як мінімум відбуваються переговори навколо частини цих заручників, то на Ізраїль цей тиск доволі серйозний”, — сказав експерт.

“Ізраїльські оцінки, виходячи зі стратегічних цілей, які були заявлені, тобто знищення всієї інфраструктури, політичного керівництва і управління ХАМАСу в Секторі Гази, говорять про те, що конфлікт буде тривалим”, — зауважив Семиволос.

Питання лише в тому, яким чином це зробити, і відповідь поки не сформована, зазначив він.

“Частина зброї перебуває на складах Сполучених Штатів в Ізраїлі. Раніше Ізраїль давав добро на те, що частина цих боєприпасів буде передана Україні. Станом на зараз, ця зброя, яка перебуває на території Ізраїлю, буде використовуватися безпосередньо Ізраїлем”, — розповів експерт.

“Щодо зменшення уваги до України, я можу процитувати Байдена словами про те, що Сполучені Штати — велика країна і у неї вистачить ресурсів для того, щоб забезпечити безпеку і України, Ізраїлю”, — резюмував Семиволос.

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Нагадаємо, Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США.

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