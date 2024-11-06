Чому Китай мовчить про розміщення північнокорейських військ у Росії - The Guardian

Китай не бажає відновлення старих альянсів часів холодної війни і боїться, що нові військові угоди між Росією і Північною Кореєю ускладнять відносини з Заходом.

Влада Китаю стурбована відправкою північнокорейських військ до РФ, але намагається приховати це. Пекін побоюється відновлення геополітичних альянсів часів холодної війни.

Про це пише The Guardian.

Невідомо, наскільки Пекін може використати свій вплив на Пхеньян, щоб змінити ситуацію. Деякі аналітики вважають, що китайським лідерам, ймовірно, не повідомили про переміщення військ або навіть про червневу угоду.

Китай поки що не поспішає розголошувати інформацію. У п'ятницю представник МЗС Китаю заявив, що новини про північнокорейських солдатів у Росії — це «їх особиста справа». Державні ЗМІ в основному мовчать з цього питання.

Аналітики вважають, що за офіційним мовчанням Китаю ховається занепокоєння. Згідно з «Думками Сі Цзіньпіна про дипломатію», країни повинні працювати над «спільною долею», що має на увазі підтримку тісніших відносин між двома союзниками Китаю. Проте, як зазначає старший науковий співробітник по міжнародних відносинах у Шанхаї Шень Дінлі, ситуація може стати «незручнішою» для Китаю.

Китай неодноразово звинувачував США у дотриманні «нового менталітету холодної війни» стосовно Китаю. Однак військове співробітництво між Росією і КНДР може призвести до нової холодної війни, наблизивши її до кордонів Китаю та ускладнивши підтримку балансу між стратегічними союзниками та економічною залежністю від США і Європи.

За словами декану Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету з Чжу Феню, угода між Росією та Північною Кореєю могла б призвести до створення блоку, який неминуче включав би Китай і був би спрямований проти альянсу США, Південної Кореї та Японії. Однак Китай не хоче відновлювати ці тріангли часів холодної війни навіть серед своїх союзників. «Проблема в тому, що такий менталітет холодної війни повністю суперечить національним інтересам Китаю. Сучасний Китай — це не Китай 1950-х років», — зазначив він.

Видання повідомляє, що Росія втручається, маючи можливість отримати бойовий досвід та технологічну допомогу, що може модернізувати армію Північної Кореї. Це вказує на те, що Москва тепер може оскаржити вплив Китаю в Північній Кореї, особливо якщо Росія буде активніше допомагати з ядерними та балістичними ракетами великої дальності.

Тун Чжао, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, зазначає, що якщо Москва буде підтримувати ядерну програму Пхеньяна, це стане серйозним викликом міжнародному режиму нерозповсюдження, в якому Китай відіграє важливу роль.

Нагадаємо, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур заявляв, що Китай, ймовірно, знав про плани Північної Кореї відправити свої війська до Росії для участі у війні проти України.

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