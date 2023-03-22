Чому Китаю важливо, щоб Росія не програла у війні — пояснення експерта

Для Китаю РФ важлива, насамперед, для стратегічної конкуренції і для боротьби із Заходом.

Китай має глобальні амбіції світового домінування шляхом підриву позицій Заходу, тому йде на зближення із Росією. При цьому обидві країни тяжіють до автократії.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua експерт тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта.

За його словами, одним із пояснень зближення Китаю та Росії є поділ світу між демократіями і автократіями, хоча й існують інші варіанти.

“Може бути також і те, що для КНР дуже важлива РФ як партнер, в тому числі для протидії так званої гегемонії Заходу. Для Китаю дуже важливо, щоб РФ не програла, тому що у разі поразки Китай може забути про свої амбіції стосовно Тайваню, бо це означатиме, що міжнародне середовище знайшло спосіб покарати військового злочинця і агресора. Для Китаю, звичайно, це буде уроком”, - зазначив експерт.

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Крім того, Юрій Пойта нагадав, що Китай має глобальні амбіції, зокрема, досягнення світового домінування в економічній, військовій, технологічній сфері. І за словами експерта, робити він це планує “не тільки за рахунок власного розвитку, але й за рахунок підриву позицій Заходу, США, а також позицій і принципів взагалі міжнародного права”.

Пойта відзначив, що аналіз китайських документів, виступів китайського вищого керівництва певною мірою якраз відображає ці завдання.

“Тому для Китаю РФ важлива, в першу чергу, для стратегічної конкуренції і для боротьби з Заходом. Ми бачимо, що це зближення і ця взаємодія між Китаєм і Росією значним чином інтенсифікується”, - резюмував він.

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