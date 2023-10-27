Чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер": експерт пояснив мету пропагандистів

На думку Вадима Денисенка, розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів і всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників.

Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що президент країни-агресорки Володимир Путін помер, а його прессекретар Дмитро Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий та щасливий.

Чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер", пояснив доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко у Facebook.

"Звідки така активність? В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника. Тому політтехнологами Кремля було прийнято рішення, що це питання треба довести до абсурду. Тому запустили Соловʼя, канал "генерал СВР" і тощо. Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників. Потім ця тема їх дожене, звичайно, але це буде потім", - пише експерт.

Але, що росіянам, за словами Денисенка, ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні пропагандиста Соловйова і вірити його бздурам.

Нагадаємо, ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна.

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