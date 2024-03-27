Чому Кремль намагається звинуватити Україну у теракті в "Крокусі" – аналіз NYT

На думку видання, для Путіна визнати, що "Ісламська держава" самотужки здійснила напад на московський концертний зал, означало б визнати провал у безпеці і підірвати довіру росіян до наративу про "ворожий Захід"

Після теракту в концертному залі “Крокус Сіті” біля Москви Росія розпочала кампанію дезінформації, що за нападом нібито стоять Україна і Захід.

Навіщо Путін намагається звинуватити Україну, розбиралися у NYT.

Диктатор Путін кілька разів казав, що Київ і Вашингтон причетні до організації теракту. Голова ФСБ Олександр Бортніков також заявив, що за терактом у "Крокус сіті холі" стоять радикальні ісламісти, яким нібито сприяли західні спецслужби.

У виданні нагадали, що Ісламська держава двічі заявила про відповідальність за напад. Це підтверджують Сполучені Штати й спецслужби інших західних країн. Крім того, незадовго до нападу США і Британія публічно і приватним чином попереджали Росію про загрозу ймовірного теракту.

"Для Путіна було класичним нехтувати попередженнями", — сказала Фіона Гілл, колишній старший директор із європейських і російських справ у Раді національної безпеки США.

Вороги — лише Україна і Захід

За її словами, публічне визнання того, що лише ісламські бойовики несуть відповідальність за найбільшу терористичну атаку в Росії за два десятиліття, також може послабити наратив Кремля про те, що росіянам потрібно об’єднатися навколо війни з Україною.

"Ви ведете велику екзистенційну боротьбу із Заходом, тому не можна відволікати від нього увагу", — каже Гілл.

NYT нагадує, що коли у Росії мова заходить про врегулювання криз, дезінформація була улюбленим інструментом Путіна, а зовнішнім гравцям, таким як Сполучені Штати, часто відводиться роль лиходіїв.

РФ перебуває під прицілом мусульманських екстремістів

За словами аналітиків, Росія перебуває під прицілом мусульманських екстремістів-сунітів, особливо "Ісламської держави", від 2015 року, коли Москва вторглася в Сирію й розпочала криваві бомбардування сирійських міст, щоб підтримати диктатора Башара Асада.

Наразі Кремль не надав жодних доказів того, що заарештовані після нападу люди мали будь-які зв’язки з Україною. РФ намагалася побудувати свої аргументи, що Київ причетний, бо нібито підозрювані тікали у бік українського кордону.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, близький союзник Путіна, здається, поставив під сумнів цей сценарій. Лукашенко заявив, що його країна закрила свої кордони — найближчі до Москви — після нападу на прохання Путіна. З огляду на посилені заходи безпеки, підозрювані "поїхали в бік українсько-російської ділянки кордону", повідомив Лукашенко.

Український уряд заперечує будь-яку причетність до нападу.

Майже добу після нападу Путін мовчав. Лише через три дні він визнав, що напад здійснили "радикальні ісламісти" — але навіть тоді наполягав на тому, що Україна могла зіграти певну роль.

Аналітики відзначають, що Кремль часто не знає, як впоратися з такими кризами, і йому потрібен час, щоб зрозуміти, як їх можна використати для досягнення своїх цілей. Повідомлення, яке зрештою з’являється, часто призначене більше для внутрішньої аудиторії, ніж для міжнародної, щоб відволікти увагу росіян.

Таке вже було

У 2004 році під час нападу на школу в Беслані Кремль вперше заперечив, що нападники були чеченцями, які мстилися Росії за війну в їхньому регіоні, де Москва використовувала тактику випаленої землі. Натомість Росія вказала пальцем на сусідню Грузію, звинувативши її у приховуванні терористів.

"Здається, зараз використовується той самий підручник, і не лише в заявах Кремля. Широка російська машина дезінформації також запрацювала на повну потужність, поширюючи безпідставні звинувачення та теорії змови в контрольованих державою ЗМІ та в Інтернеті", — зауважують у The New York Times.

"Гадаю, ми підійшли до періоду, коли Захід і Україна (для Росії. – Ред.) стоять за всіма мерзенними діями. Нині усім поганим керує "прихована рука України" та її "західних ляльководів", — каже професор Едвард Лемон з Техаського університету A&M, що спеціалізується на авторитарних урядах у Центральній Азії.

Нагадаємо, що 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. В РФ повідомили, що жертвами атаки стали 140 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі.

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