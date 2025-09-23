Чому Кремль заговорив про оновлення ядерних сил: аналітик назвав справжню причину

Росія погрожує модернізувати свою ядерну зброю / © Getty Images

Реклама

В Росії знову підняли тему модернізації своїх ядерних сил, прикриваючись нібито «колосальною загрозою з боку країн Заходу». Насправді ж, хоча у Кремлі реально занепокоєні, причина цього лежить зовсім в іншій площині — економічній.

Про це розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак у коментарі «24 Каналу».

Ринок ядерного палива: Росія втрачає позиції

За словами Олексія Їжака, Росія ще з 1990-х років посідала значне місце на світовому ринку ядерного палива, переробляючи накопичений у радянські часи високозбагачений уран. Європейські країни та США досі є великими покупцями цього палива. Однак останнім часом ситуація почала стрімко змінюватися.

Реклама

Експерт нагадав, що нещодавно Сполучені Штати та Велика Британія уклали велику технологічну угоду. Згідно з нею, Велика Британія до 2028 року має остаточно відмовитися від російського ядерного палива, а місце, що таким чином звільниться на ринку, займуть США.

Економічні загрози замість військових

Аналітик вважає, що саме ці зміни на ринку викликали занепокоєння у Кремлі. Москва розуміє, що слідом за Великою Британією від російського палива, ймовірно, почнуть відмовлятися й інші великі покупці. Це призведе до значних фінансових втрат.

«Ринок змінюється. Штатам не потрібне ядерне паливо Росії. Тепер вже Велика Британія. За ними, ймовірно, підуть інші великі гравці цього ринку. Росія трохи занепокоєна. Куди вони будуть все це дівати і як заробляти? Тому починають залякувати — якщо вони не зможуть втримати свою частку на цивільному ринку, то знову почнуть виробляти ядерну зброю», — пояснив Олексій Їжак.

За словами експерта, ці погрози мають сенс, але їхня логіка є виключно економічною. Залякуванням Кремль намагається зберегти свої позиції на ринку ядерного палива. І, ймовірно, це може спрацювати, наприклад, із країнами, що лояльно ставляться до Росії, як-от Угорщина.

Реклама

Нагадаємо, Путін зробив низку погрозливих заяв про ядерну зброю Росії та США. Диктатор звинуватив Захід у підриві основ діалогу щодо ядерної зброї та пригрозив готовністю відповісти на будь-які загрози не лише на словах.