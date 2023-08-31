Чому Кремль засекретив похорон Пригожина: пояснення аналітиків

Навіть після загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина у Кремлі стурбовані через прихильників ПВК та привабливістю їхнього очільника. Саме тому Москва намагалася відвернути увагу від похорону головного "вагнерівця".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль доклав кількох зусиль, щоб замовчувати або ввести в оману повідомлення про похорони фінансиста ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Це, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед сил ПВК навіть після його смерті", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, The Moscow Times повідомляло з посиланням на російських посадовців, що адміністрація диктатора РФ Володимира Путіна та Федеральна служба безпеки навмисно засекретили похорон Пригожина, щоб надалі не перетворити його на мученика. Що більше - був навіть розроблений план, який запобіжить будь-якому шансу громадського обурення чи протесту та введення громадськості в оману щодо місця поховання керівника ПВК.

Також в ISW наголошують, що що деякі російські Telegram-канали відзначили, що російські федеральні "медіа" переважно проігнорували похорон Пригожина. Ймовірно, це також частина запланованого підходу Кремля щодо "відображення" цієї церемонії.

Крім того, аналітики звернули увагу на випадки, коли деякі російські Telegram-канали необґрунтовано припускали, що ватажок "Вагнера" таки вижив у авіакатастрофі. В ISW вважають, що також могло бути частиною інформаційної операції, спрямованої на заповнення російського медіапростору недостовірними повідомленнями, щоб відвернути увагу від похорону Пригожина.

Похорон Пригожина

Ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі 29 серпня на Порохівському кладовищі. Прощання відбулося в закритому форматі.

У Кремлі вирішили, що президент-диктатор РФ Володимир Путін не прийде на похорон Пригожина. В адміністрації також зауважували, мовляв, рішення, в якому форматі буде прощання, залежить від його родичів.

Літак з Євгеном Пригожиним на борту розбився 23 серпня стало відомо, що в РФ розбився. Російські пропагандистські Телеграм-канали припускають, що це зробили російські засоби ППО.

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