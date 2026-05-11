Чому Китаю вигідне завершення війни в Україні: пояснення політолога

Чому Китаю вигідне завершення війни в Україні

Китай зацікавлений у мирі більше, ніж Росія, адже потребує світової економічної стабільності. Це стосується і війни в Україні. Однак Китай хоче миру у світі на своїх правилах.

Про це заявив політолог Сергій Таран в ефірі «Київ24».

Китай зацікавлений у мирі більше, ніж Росія: причини

Політолог Сергій Таран зазначив, що зараз Китай прагне миру у світі навіть більше, ніж Росія. Китай залежить від світової економічної стабільності, якої через війну в Україні та в Ірані зараз немає.

На перший погляд, може здатися, що Китай — однозначний союзник Росії. Однак насправді це не так. Стратегічно інтереси Китаю та Росії збігаються не в усьому.

Збігаються вони в тому, щоб Сполучені Штати не були єдиним сильним гравцем у світі. Натомість у питанні стабільності світових ринків інтереси РФ та Китаю сильно розходяться.

Доки Росія використовує війни для залякування інших країн та спроби досягти своїх інтересів, Китай покладається на свою економічну силу.

«Для Китаю стратегічна мета — це все-таки мир. Але, звісно, на умовах Китаю. А ці умови — це доступ до західних ринків, зняття обмежень з будь-якої торгівлі технологіями», — каже політолог.

Якщо Трамп зможе знайти компроміс із Пекіном в економічних питаннях, Китай може вплинути на завершення війни в Україні, зокрема через тиск на Путіна.

Росія прийшла до Китаю, щоб закрити «дірки» у війні

Нагадаємо, що Росія змогла повернутися до активного відновлення ракетних запасів лише минулого року завдяки допомозі Китаю.

Як повідомив співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, китайська сторона передала РФ високовартісне обладнання для металообробки, яке є критично важливим для виробництва ракет.

Попри це, через глобальний брак коштів частину фінансування ракетної програми переспрямували на дрони, оскільки цей напрямок легше масштабувати. Наразі агресор робить основну ставку саме на безпілотники, сподіваючись виснажити Україну.

Зокрема, РФ активно розвиває виробничий центр «Алабуга», де нарощує випуск БпЛА. Через дефіцит власних кадрів до роботи на цьому об’єкті масово залучають працівників з різних країн світу.

