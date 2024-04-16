Чому літаки США захищали Ізраїль, а не Україну: аналіз The Atlantic

13 квітня Іран здійснив запуск ракет і безпілотників по Ізраїлю. Також 13 квітня, а ще 12, 14, 15 квітня і раніше РФ запускала по Україні ракети та безпілотники, зокрема розроблені в Ірані.

Небагато видів зброї, запущеної Іраном, влучили в ціль. Натомість американські та європейські літаки разом з ізраїльськими та навіть йорданськими збивали в небі безпілотники та ракети.

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Навпаки, деякі атаки, здійснені Росією, були успішні. Україна, яка діяла сама, не мала оборонних боєприпасів, не змогла збити в небі всі повітряні цілі.

Чому Захід допомагає Ізраїлю та не допомагає Україні, йдеться у статті The Atlantic.

Головною відмінністю автор називає наявність у Росії ядерної зброї.

"Росія має ядерну зброю, і її пропагандисти періодично погрожують її застосувати. Це змушує США та Європу не заходити в небо над Україною", – зазначають у виданні.

Друга відмінність між двома конфліктами полягає в тому, що Республіканська партія США продовжує чинити опір пропаганді, що надходить з Ірану. Провідні республіканці не співчувають іранській пропаганді, не повторюють їхніх тез і не прагнуть заспокоїти їх, коли вони роблять обурливі заяви про інші країни. Це дозволяє адміністрації Байдена поспішити на допомогу Ізраїлю, оскільки серйозної опозиції не буде.

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Натомість у виданні зауважили, що частина Республіканської партії, включно з її кандидатом у президенти Трампом, симпатизує російській диктатурі та прагне заспокоїти Росію, коли вона вторгається до інших країн та окупує їх. Відсутність двопартійної солідарності навколо України означає, що керівництво Конгресу Республіканської партії завадило адміністрації Байдена надіслати до України навіть оборонну зброю та боєприпаси. Схоже, що адміністрація Байдена відчуває себе обмеженою і неспроможною надати Україні спонтанну допомогу, яку вона щойно надала Ізраїлю.

За останні кілька місяців деякі провідні республіканці почали стверджувати, що Україна повинна "перейти до оборонної війни", відмовитися від будь-якої надії зберегти свою окуповану територію або взагалі припинити воювати.

Своєю чергою автор статті наголошує: нема жодних ознак, що припинення будь-якої подальшої допомоги Україні припинило б бойові дії або призвело б до мирних переговорів. Навпаки, всі докази вказують на те, що блокування допомоги дозволило б Росії просуватися швидше, захопити більше території і, зрештою, вбити набагато більше українців.

Через таку позицію США багато країн, можливо, включно з Україною та Іраном, зроблять перший і найочевидніший висновок: ядерна зброя гарантує вам набагато більшу безпеку.

"Ви не лише можете стримувати атаки за допомогою ядерного щита і не лише можете атакувати інші країни відносно безкарно, але ви також можете за певних обставин очікувати, що інші приєднаються до вашого захисту", – розмірковує аналітик.

Раніше дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збивати ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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