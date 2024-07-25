Чому люди стають вандалами на курортах: експерти пояснили "феномен" некультурних туристів

На думку експертів, неналежна поведінка туристів може бути викликана психологічними проблемами або елементарним незнанням культури іншої країни.

Історій про мандрівників, які ведуть себе неналежним чином на відпочинку, з кожним роком стає дедалі більше. Це викликає справедливе обурення й протести місцевих жителів та працівників туристичної сфери проти "надмірного туризму" та гостей, які не вміють поводитися.

Про це пише BBC.

За словами Хав'єра Лабурта, ліцензованого клінічного психотерапевта та затятого мандрівника, причини такої поведінки туристів можуть бути різними. Те, що вважається "поганою поведінкою" туриста, в деяких випадках може бути неусвідомленими діями, наприклад блокування пішохідної доріжки заради ідеального знімка для Instagram. Але іноді такі дії мають образливий чи небезпечний характер – від позування оголеним на публіці до спроби наблизитися до диких тварин.

За словами доктора Алани Діллетт, доцента кафедри готельної справи та управління туризмом в Університеті штату Сан-Дієго, іноді туристи поводяться неправильно лише тому, що не знають про соціальні норми та неприйнятні дії у спільнотах з іншою культурою.

"Я думаю, що багато людей подорожують і думають про те, який вони матимуть досвід. Але вони не думають про те, як їхні дії впливають на це місце, тому що у них просто немає знань", — пояснила вона.

Ще одна класична форма неправильної поведінки туристів — так звана "енергія головного героя".

Доктор Кірсті Седжман із Бристольського університету, яка спеціалізується на моделях поведінки, вважає, що під час перебування далеко від дому, деякі люди стають грубими та надмірно вимогливими, тому що помилково вважають, що усі люди навколо зобов'язані їх обслуговувати.

"Справа не тільки в тому, що люди стали поводитися гірше. Просто часто, коли їм дорікають на погану поведінку, люди гніваються. І це почуття "не кажіть мені, що робити" дуже сильне", — пояснює доктор Седжман.

Однак Хав'єр Лабурт вважає, що така поведінка може бути наслідком більш глибоких психологічних проблем, зокрема неготовності багатьох людей до емоційних та поведінкових змін, яких вимагає знаходження у незвичному культурному середовищі. Вихід із зони емоційного комфорту під час подорожі може стати причиною антисоціального поведінки туристів.

Окремою проблемою є вандалізм туристів, який має не лише психологічні, але також фінансові наслідки та культурно-історичні збитки, які часто просто неможливо підрахувати. Ба більше, іноді шкоду від вандалізму туристів неможливо відновити. Наприклад, у 2021 році відвідувач Національного парку Біг-Бенд у Техасі подряпав своє ім'я на камені з 4000-річними петрогліфами, назавжди знищивши безцінний артефакт.

Доктор Діллетт вважає, що проблему безпардонних туристів посилює неправильна реклама туризму, яка викликає у людей хибне відчуття вседозволеності.

"Уся мета [такої реклами – ред.] — просто привести людей у місце, де вони можуть перепити, переїсти, перевжити. Це як налаштувати їх на невдачу", — впевнена вона.

Уряди по всьому світу намагаються приборкати погану поведінку туристів, встановлють більш суворі закони та запроваджують величезні штрафи. Від кампанії "Stay-Away" в Амстердамі, націленої на п'яних британських туристів, до шквалу нових обмежень та штрафів в Італії, спрямованих на обмеження туризму та перешкоджання поганій поведінці.

На думку фахівців, ліками проти такої поведінки зрештою є зміна мислення потенційних туристів. Перш ніж вирушити в подорож, людям необхідно усвідомити, що вони їдуть туди як гості, яких наступного разу можуть не запросити, якщо вони не будуть поводитися вдумливо та шанобливо з господарями.

Нагадаємо, "українська Венеція" цього року знову приймає туристів.

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