Поки що незрозуміло, чи почалося зараження безпосередньо на борту / © Associated Press

Круїзні лайнери залишаються одним із найсприятливіших місць для спалахів інфекцій через велику кількість людей у спільному просторі, спільні їдальні, закриті приміщення та загальні системи води й вентиляції.

Про це пише видання Science alert.

Як розповів епідеміолог Вікрам Ніранджан, круїзні судна фактично працюють як тимчасові міста посеред моря. Пасажири протягом кількох днів користуються одними й тими ж ресторанами, театрами, ліфтами, басейнами, каютами та зонами відпочинку. Через це інфекції можуть швидко поширюватися між людьми.

Крім того, шведські столи та спільні столові прибори підвищують ризик поширення інфекцій. Людина може заражати поверхні чи їжу ще до появи симптомів.

Додаткову небезпеку створює будова суден. Пасажири постійно контактують у барах, коридорах, ресторанах, ліфтах, театрах і спа-зонах. Екіпаж також живе й працює в тих самих умовах, часто в спільних каютах, тому інфекція може легко передаватися між працівниками та туристами.

Окрему роль відіграє вентиляція. Хоча круїзні судна не є повністю закритими просторами, люди проводять багато часу всередині приміщень. Якщо вентиляційні системи працюють недостатньо ефективно, віруси легше поширюються в каютах, ресторанах і розважальних залах.

На лайнері люди померли від спалаху хантавірусу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), троє людей померли, як припускають, після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері, який плив Атлантичним океаном.

Медики підтвердили один випадок хантавірусу, ще п’ять випадків розслідують, йдеться у повідомленні.

За повідомленням посольства України в Нідерландах, компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила у відповідь на запит українських дипломатів наявність 5 громадян України серед членів екіпажу лайнера.

За наявною станом на зараз інформацією, свідчень про незадовільній стан їхнього здоровʼя немає.

Що це за хвороба

Хантавірус — це група вірусів, які переносяться гризунами й передаються людям переважно через вдихання повітряних частинок із висохлих виділень гризунів. Зараження зазвичай відбувається, коли вірус потрапляє в повітря з сечею, фекаліями або слиною гризунів.

Хоча це трапляється рідко, вірус також може передаватися через укуси або подряпини від гризунів. Вірус може спричиняти тяжкі захворювання.

Специфічного лікування хантавірусних інфекцій не існує.

