Чому на Заході існують сумніви у спроможності України перемогти Росію військовим шляхом: пояснення експертки

Десятиріччями сформований міф про те, що Путін завжди виграє в будь-якому конфлікті, заважає американським та європейським політикам повноцінно підтримувати Україну.

Серед політиків та дипломатів у США та Євросоюзі превалює враження, що військовим шляхом Україна не здатна виграти війну з Росією. Такий варіант навіть вважають небажаним, наголошуючи на необхідності для перемоги дипломатичної частини, тобто переговорів.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

За її словами, попри те, що в офіційній риториці політики і дипломати у США, Німеччині, Франції та інших європейських країнах говорять про важливість перемоги України, але більшість має сумніви щодо можливості зробити це у протистоянні на полі бою.

“Є в них таке бачення, що скільки б вони не надавали допомоги, що б не робили, якоїсь миті Путін може піти на якесь рішення, яке змусить сідати за стіл переговорів і цим обезцінить усю цю допомогу й підтримку. Очевидно, тут присутній десятиріччями сформований міф про те, що “Путін завжди виграє в будь-якому конфлікті”. У фіналі завжди повинен виграти Путін - цей наратив дуже сильно все ще сидить у мізках політиків та експертів. Вони вважають, що зарано його списувати і цілком можливо, що він залишиться при владі”, - зауважила Альона Гетьманчук.

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Окрім того, у США є публічно сформована позиція, яку озвучив радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, що допомагати Україні потрібно так, щоб не спровокувати Третю світову війну і не втягнути США в ядерне протистояння.

“Власне, цей підхід зберігається. Вони дійсно цього бояться. Байден хоче увійти в історію як президент, який завершує, а не починає війни. Він робив на ньому великий акцент під час минулої виборчої кампанії. Йому дуже важливо, щоб за його президентства Америка не стала стороною конфлікту”, - відзначила експертка.

На її думку, у США й надалі будуть тестувати реакцію Путіна на ті чи інші види озброєнь, які отримує Україна, тема ескалаційних ризиків буде враховуватися.

“Коли після поточних виборів до Конгресу США в Палаті представників у демократів не буде більшості, у них з’явиться привід говорити - ми б хотіли, але ви бачите, які настрої серед республіканців: менше давати Україні, більше дбати про власних виборців”, - припустила Альона Гетьманчук.

За словами експертки, за океаном розмови про те, коли дипломатія повинна вступити у війну, звучатимуть все частіше, і вони не залежатимуть від успіхів ЗСУ.

“На мою думку, ті, хто говорить про дипломатію, лише заохочують Путіна продовжувати війну. Це потрібно пояснювати”, - резюмувала експертка.

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