Чому насправді зірвалася зустріч Рубіо та Лаврова: політолог пояснив причину

Російська сторона спершу підтвердила, а потім спростувала підготовку до запланованої зустрічі очільника МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Марком Рубіо, що викликало хвилю обговорень у дипломатичних колах.

Політолог Ігор Чаленко розповів про це в ефірі «24 Каналу».

На думку експерта, ці суперечливі маневри можуть свідчити про внутрішній розкол у Кремлі, пов’язаний з попередніми домовленостями.

«Путін пообіцяв щось Трампу»

Чаленко прокоментував дипломатичну плутанину, що виникла навколо зустрічі Лаврова-Рубіо, яка нібито була запланована на 23 жовтня. Російські джерела спочатку підтвердили підготовку до перемовин, але вже наступного дня заявили, що жодних домовленостей не існувало.

Чаленко припускає, що причиною такої непослідовності є розбіжності між особистими домовленостями найвищого керівництва та позицією його оточення.

«Путін пообіцяв щось Трампу, а його міньйони все відкочують назад», — наголосив Чаленко.

Експерт припустив, що під час телефонних розмов або попередніх контактів (як-от зустріч Рубіо-Лаврова на Генасамблеї ООН у вересні) стає очевидним, що Росія не має наміру змінювати свою агресивну позицію, незважаючи на будь-які декларації.

Україні потрібні потужні сигнали підтримки

Незалежно від того, чи відбудеться зрештою зустріч Лаврова-Рубіо, чи зустріч Трампа-Путіна в Будапешті, Ігор Чаленко підкреслює необхідність для України та її європейських партнерів продовжувати консолідовану роботу.

«Україна продовжує роботу з європейськими партнерами, незважаючи на дипломатичні маневри», — зазначив політолог.

На його думку, Києву важливо подавати потужні спільні сигнали з європейськими країнами для закріплення підтримки. Актуальність цього підтверджується тим, що Росія замість деескалації продовжує тероризувати цивільне населення, як-от повне знеструмлення Чернігова перед початком опалювального сезону.

Політолог підсумував, що «знищення критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном — це свідомий терор проти мирного населення».

Нагадаємо, днями Кремль вкотре висунув умови для угоди з Україною. Москва заявила про це у закритій дипломатичній ноті, надісланій Сполученим Штатам минулими вихідними.

Отже, Білий дім «призупинив» підготовку до зустрічі президентів США та РФ Трампа й Путіна в Будапешті.