Чому НАТО не збило російські винищувачі над Естонією: Рютте відповів

Марк Рютте / © Associated Press

НАТО не планує негайно збивати російські військові літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. За словами генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, рішення про дії будуть ухвалюватися в режимі реального часу, враховуючи, чи становить літак реальну загрозу.

Про це генсек Альянсу Марк Рютте заявив під час пресконференції у Брюсселі після позачергового засідання Північноатлантичної Ради, яке було ініційоване Естонією згідно зі Статтею 4 Договору НАТО.

НАТО вирішило, що літаки «не становили загрози», тому не було потреби їх збивати. Водночас Альянс розцінив цей інцидент як частину «дедалі безвідповідальнішої поведінки Росії» та попередив, що будь-які подальші провокації отримають «рішучу» відповідь.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».

Тоді Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі Статті 4 Північноатлантичного договору.

Нещодавно, 22 вересня, усі злети та приземлення в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені. Причиною стало спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу повітряного простору аеропорту.