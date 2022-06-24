"Чому не в полі, с*ка!": момент падіння військового літака в Росії потрапив на відео

"Чому не в полі, с*ка!": момент падіння військового літака в Росії потрапив на відео

Поки літак із людьми на борту палає та намагається сісти біля житлових будинків, росіяни знімають авіакатастрофу на відео. Вони лаяться, що пілот не відлетів подалі, аби приземлитися.

Російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та впав у Рязанській області. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох, ще п'ять осіб постраждали.

Момент падіння літака потрапив на відео.

Його зняли росіяни з вікна багатоповерхівки. На записі видно, що літак спалахнув та намагається приземлитися. Потім він сідає недалеко від житлових будинків, зачепивши лінію електропередачі. У результаті стався потужний вибух.

"Чому не в полі, нах*й, чому не в полі, с*ка!" - коментує авіакатастрофу росіянин.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ розбився військовий штурмовик Су-25. Попередньо, сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з стороннім предметом.

Вбили чоловіка, а жінку кілька разів зґвалтували - російського нелюда віддали під суд

Читайте також: