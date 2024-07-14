Чому не влучили в Трампа: експерти пояснили технічні подробиці стрілянини

В американському місті Батлер, штат Пенсільванія, 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки AR-15 по експрезиденту США Дональду Трампу.

Про технічний бік замаху на Трампа розповіли експерти порталу Defense Express.

Зазначається, що постріл був не поодиноким — стрілець встиг зробити кілька пострілів перед тим, як його ліквідував снайпер. Такого висновку дійшов і експерт з акустики вогнепальної зброї Роберт Махер під час аудіоаналізу для The New York Times.

За його словами, записи з місця нападу свідчать про те, що Крукс зробив два залпи: спочатку три, потім п'ять пострілів. Таким чином було зроблено загалом вісім пострілів, через які загинула одна людина і ще двоє дістали поранення. Помітивши стрільця правоохоронці майже одразу відкрили вогонь у відповідь.

Згідно з уже оголошеною поліцією інформацією, стрілець перебував на даху сусідньої будівлі та був озброєний гвинтівкою AR-15, дальність стрілянини становила, за різними джерелами, від 120 до 135 метрів.

Експерти зазначають, що AR-15 — це доволі популярна у США і взагалі у світі напівавтоматична гвинтівка. У військових версіях, відомих як M16, вона використовує калібр 5.56 і має автоматичний вогонь.

Зброя являє собою не одну модель, а ціле сімейство гвинтівок, що відрізняються калібрами, довжиною ствола і можливістю кастомізації. Так, на цивільному ринку США найпоширенішою є версія під набій .223 Remington з довжиною ствола 16 дюймів, однак є й варіанти з довжиною ствола 20 дюймів, а також під специфічні калібри, як-от 6,5 мм.

Автори матеріалу звертають увагу, що для стрільця з базовими навичками влучання в мішень на відстані 120 метрів з AR-15 не становить значної складності. Солдати американської армії, наприклад, після завершення базової підготовки зобов'язані вражати мішені зі стандартної M16 з позиції лежачи на дистанціях до 300 метрів. Водночас результат має бути щонайменше 23 з 40 мішеней, з яких 24 перебувають на відстанях 100-200 метрів.

Що відомо про напад на Трампа

13 липня на передвиборчому мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія на Трампа скоїли замах. Він отримав незначне поранення — куля зачепила вухо. Нападника застрелила Секретна служба.

Федеральне бюро розслідувань офіційно назвало імʼя чоловіка, який стріляв у Дональда Трампа — це 20-річний Томас Метью Крукс.

Про нападника відомо, що він з Бетел-Парку, Пенсильванія, що за 56 км на південь від місця проведення мітингу. CNN з посиланням на публічні документи пише, що він був зареєстрований як республіканець, але зробив невелику пожертву демократичній групі 2021 року.

Правоохоронці наразі не вважають, що існують якісь додаткові загрози, але розслідування все ще триває.

На Трампа скоїли замах

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