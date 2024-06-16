Чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту миру в Швейцарії: у Зеленського пояснили

Серед країн, які не підписали спільну підсумкову декларацію - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати.

Представники деяких країн, які брали участь у Саміті миру в Швейцарії, не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.

Так пояснив відсутність підписів від низки країн під підсумковим комюніке цього міжнародного форуму заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у кожної країни були різні причини. Зокрема, не всі міністри закордонних справ могли ухвалювати такі рішення без погодження з керівництвом своїх держав.

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“Десь це вимагає процедур — в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, що не могли ухвалювати такі рішення”, — пояснив Жовква.

Як повідомлялося раніше, серед країн, які не підписали спільну підсумкову декларацію - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати.

Чотири країни з цього переліку — Бразилія, Індія, Південно-Африканська Республіка, та Об’єднані Арабські Емірати — разом з Росією входять до міжурядової організації БРІКС. У цьому об’єднанні Китай, який не прислав свого представника на саміт миру у Швейцарії, грає ключову роль як представник Глобального півдня, що виступає за реформу чи повалення сучасного світового порядку. Росія, яку не запрошували на цей міжнародний форум, вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, щоб впоратися із санкціями через вторгнення в Україну.

Загалом підсумкову декларацію мирного саміту щодо України підтримали 80 країн та 4 організації. При цьому серед її підписантів є такі країни, яким часто докоряють через "проросійську" позицію, - Угорщина, Словаччина, Сербія, Грузія, Катар та Туреччина.

Нагадаємо, учасники Саміту миру у спільному комюніке наголосили на необхідності забезпечити ядерну безпеку в Україні, неприпустимості використання продовольчої безпеки як зброї та заявили про необхідність повного обміну військовополоненими та повернення додому депортованих українських дітей.

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