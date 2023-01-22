Чому Німеччина різко змінила позицію щодо танків Leopard для України: політолог про можливий вплив Путіна

На думку експерта, ставлення Шольца до України після Нового року різко змінилося.

Імовірною причиною різкої зміни позиції Німеччини, а саме її канцлера Олафа Шольца, щодо передавання танків Leopard Україні може бути вплив президента Росії Володимира Путіна.

Про це сказав політолог Микола Давидюк у коментарі "24 Каналу".

"У мене є певне сильне відчуття, що Шольца вітав з Новим роком Путін. І поставив дуже жорсткий ультиматум", – сказав аналітик.

За його словами, якісь чинники суттєво вплинули на позицію канцлера. Давидюк нагадав, якою була позиція Шольца щодо підтримки України наприкінці 2022 року.

"Згадайте, який він був до Нового року: вийшов на перше місце по допомозі, просив пробачення перед українцями, обіцяв допомагати, не бажав перемогу Путіну, бачив перемогу України", – нагадав він.

Експерт також підкреслив, що з початком 2023 року Шольц заявив, що не може передати Україні танки, не погоджується давати дозвіл на їхнє постачання іншим країнам, про додаткове оснащення зброєю теж тепер не мовиться.

"Це якраз зміна і риторики, і поведінки як політика", – зауважив політолог.

За словами Давидюка, уважними варто бути й до поведінки новопризначеного міністра оборони.

Передавання танків Leopard Україні: подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухиляється від рішення та відповіді щодо постачання Україні танків Leopard. Він постійно заявляє про ризик війни між РФ та НАТО. За його словами, Німеччина піде на крок з передаванням танків лише разом з іншими державами.

У США висловили розчарування щодо нерішучості ФРН. Йдеться про передавання Україні танків Leopard-2 для протистояння РФ.

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із військовою допомогою Україні танками Leopard 2.

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