Чому нові гарантії безпеки для України викликають серйозне занепокоєння: пояснення експерта

Київ відкидає розмиті гарантії безпеки без НАТО, наголошуючи на необхідності чітких дій та військових механізмів.

Гарнтії безпеки для України

Гарнтії безпеки для України / © ТСН.ua

Україна відкидає нові пропозиції щодо гарантій безпеки без членства в НАТО, вважаючи їх повторенням Будапештського меморандуму, який не спрацював. Замість розмитих обіцянок Київ потребує чіткого плану дій та конкретних механізмів захисту у разі нового наступу.

Про це розповів політолог Микола Давидюк для «24 Каналу».

«Мирний план Європи та США покликаний заспокоїти страхи України щодо можливого наступного нападу. Нас заспокоювати не треба — краще б ви всі були такі спокійні, як ми після 4 років війни. Якщо це про заспокоювання, то це фасади, а нам треба не фасади», — зазначив Давидюк.

Україна потребує конкретики: скільки літаків прилетить у відповідь на напад, як закриють небо, які системи озброєння будуть активовані та де будуть облаштовані укриття для F-16.

З Будапештським меморандумом ситуація повторюється: Україна отримала гарантії, які не спрацювали, і в підсумку сама мусила просити допомоги у світу. Зараз країна знову стикається з «Будапешт 2.0» — обіцянками без чіткого механізму дій.

«Якщо дають аналог статті 5, але не приймають до НАТО — сумнівно, чи це працюватиме. Навіть країни Балтії та Фінляндія, які вже в Альянсі, мають сумніви щодо реального захисту. Для України конкретики немає», — додав Давидюк.

Україна наполягає на прозорих і зрозумілих механізмах захисту, які гарантуватимуть безпеку у разі наступного російського наступу. Країна відмовляється від «фасадних» обіцянок і хоче чіткого плану дій Заходу з точними військовими та оборонними заходами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні заявив у своєму відеозверненні до українців про те, що Росія розглядає наступний рік як рік продовження масштабних бойових дій. Сигнали, які зараз надходять із Москви, свідчать про відсутність реального бажання миру.

