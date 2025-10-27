ТСН у соціальних мережах

Чому нові санкції США проти Росії безглузді — розбір Reuters

Росія знаходить способи обходу санкцій, використовуючи для цього різні схеми, такі як торгівля через треті країни та підставні компанії.

Росія шукає обхідні шляхи від санкцій

Нові санкції США проти російського енергосектору — наймасштабніші від початку вторгнення до України та за президентства Дональда Трампа. Однак санкції проти російського експорту нафти практично безглузді, оскільки ринок швидко знаходить способи підтримувати безперебійність вантажопотоків.

Про це пише видання Reuters.

«Очікується, що російські експортери нафти зможуть обійти будь-які нові санкції, зокрема й санкції США проти „Лукойла“ і „Роснєфті“, використовуючи таємний флот танкерів, безліч посередників і банківських схем, що виключають використання доларів США», — вважають журналісти.

Нові санкції роблять співпрацю з Москвою більш ризикованою для нафтопереробних заводів у Китаї та Індії, які є єдиними великими покупцями російської нафти.

Нагадаємо, США 22 жовтня вперше від початку другого терміну президентства Дональда Трампа в січні запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».

Трамп наголосив, що економічні обмеження, запроваджені Сполученими Штатами проти найбільших нафтових компаній Росії, можуть дати результати протягом пів року.

Президент РФ Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Також стало відомо, що Адміністрація президента США розробила проєкт нових санкцій проти ключових секторів російської економіки та запровадить їх, якщо Москва не погодиться припинити війну проти України. Обмеження можуть ще більше торкнутися банківського сектору та інфраструктури, що забезпечує експорт нафти.

