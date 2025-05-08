Чому новий Папа так довго не виходить до людей: все, що відбувається в Сикстинській капелі

Люди на площі Святого Петра в очікуванні нового Папи

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Поки на площі Святого Петра лунають радісні скандування «habemus papam!» (маємо Папу), новий Папа Римський готується до свого першого виходу до людей.

Що відбувається Сикстинській каплиці після тим, як з комина пішов білий дим і до того, як Папа вийде на балкон собору Святого Петра, пише ТСН.

Перед тим, як вийти на балкон, Папа зайде в так звану кімнату сліз. Там приготовлений для нього спеціальний одяг, сутани трьох розмірів, бо якої він буде статури, заздалегідь, ясна річ, не було відомо.

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Тому просто зараз він підбирає собі одяг і головне — підбирає собі ім’я. Це страшенно важливо, оскільки ім’я це так звана рольова модель.

От ми знаємо, що папа Франциск взяв собі ім’я на честь Франциска Асійського. Це святий, який опікувався жебраками і тощо. А новий папа може обрати ім’я більш волювого папи, наприклад.

Як пише Vatican News, після облачення Папа повертається до Сикстинської капели, сідає на кафедральний трон і відбувається коротка церемонія. Його вітають кардинали-виборці.

Далі кардинал-протодиякон Домінік Мамберті оголошує людям про обрання та ім’я нового Папи формулою «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!».

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Тим часом обраний Папа, залишаючи Сикстинську каплицю і прямуючи до лоджії, заходить до Паулінської каплиці, де зупиняється, щоб помолитися, а потім прямує до лоджії, звідки звернеться з привітанням і уділить перше Апостольське благословення «Urbi et Orbi».

Зауважимо, що між появою білого диму та оголошенням Папи Франциска у 2013 році минуло близько години і п’яти хвилин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Історичний момент! У Ватикані обрали нового Папу Римського! Перші кадри!

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Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, у Ватикані обрали нового Папу Римського.

21 квітня помер Папа Римський Франциск, який очолював Католицьку церкву від 2013 року.

Також ми писали, що у виборах Папи Римського взяв участь українець.