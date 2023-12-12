Чому Орбан має погодитися на початок перемовин про вступ України до ЄС — експерт пояснив тактику прем'єра

За словами експерта, на сьогодні Орбан становить проблему більше не для України, а для самого Європейського союзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має погодитися на початок перемовин про вступ України до ЄС на початку 2024 року.

Про це йшлося у розмові політолога Володимира Фесенка з журналісткою ТСН Марією Васильєвою.

Фесенко висловив думку, що Орбан різко підняв ставки, почав шантажувати Брюссель, але не просто так. Він використовує агресивну тактику, за якою згодом все ж розблокує початок перемовин про вступ України до ЄС.

"Він зараз може заблокувати рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Але потім з раціональної точки зору має дати згоду. Трохи пізніше, наприклад, на початку наступного року. Чому? Тому що якщо він дасть згоду на переговори, він зможе продовжити цю політику шантажу України і Брюсселя ще на декілька років... Йому вигідніше вибивати з нас поступки і одночасно поступки від Єврокомісії, але зараз він діє дуже нахабно", - пояснив Фесенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа у відповідь на звернення організацій угорської громади в Україні із закликом підтримати початок переговорів про вступ Києва з Євросоюзом. Він запевнив, що його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні".

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